¿Natti Natasha embarazada? La cantante esperaría a bebé según sugestiva foto en Instagram

Natti Natasha , famosa cantante dominicana, se ha convertido en una de las artistas más populares a escala mundial, gracias a su música e interpretación en el escenario que le ha traído numerosos fans. Sin embargo, ahora está en boca de todos por presentar un posible embarazo.

Sin anuncio previo, la cantante publicó una foto mostrando su "pancita" en una especie de "selfie desde arriba. en la foto ella utiliza un top junto a un pantalón de deporte, por lo que se aprecia que su vientre ya no es tan plano como antes.

Más allá de unos kilitos de más, sus seguidores piensan que Natti Natasha estaría embarazada y con justa razón. Esta fotografía la compartió con la nota "Se nota?" y un emoticón de la cara de un bebé, dejando en claro que estaba en la dulce espera.

No obstante, esta información deberá ser confirmada por la misma cantante en los próximos días o se verá la realidad en algunos meses, ya que de momento no ha tenido ningún momento para declarar si esto no es más que una broma por subir un poco de peso o si efectivamente está embarazada.