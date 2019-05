La cantante dominicana Natti Natasha se sinceró en el programa mexicano “El Gordo y la Flaca”, donde habló sobre el difícil que camino que tuvo que atravesar para convertirse en una de las artistas latinas más exitosas del mundo.

La intérprete de “Sin Pijama” y “Obsesión” recordó sus inicios en la música, cuando se hizo conocida con el tema “Dutty Love” junto a Don Omar. Ella aseguró que tras el éxito hubo una época de decadencia tras el cierre de la compañía musical.

"Yo tuve que volver a cero. Vino ‘Dutty Love’ y (otra vez caí). Yo me quedaba en una esquina y no sabía porque volvió el momento donde ya no tenía con qué comer, volvió todo", reveló, notablemente emocionada, Natti Natasha.

Asimismo, la cantante dominicana no pudo evitar quebrarse al referirse a los diversos tipos de humillaciones que recibió cuando buscaba abrirse paso en la industria del reguetón.

"Las humillaciones fueron más grandes. Ves que las mujeres no pueden, que no venden, que no son nada. Yo volví a República Dominicana… Pensé que nunca volvería a cantar", recordó entre lágrimas Natti Natasha.

Natti Natasha también reveló que durante un chequeo de rutina, tras operarse los senos, le detectaron un tumor benigno; sin embargo, gracias a su rápida intervención pudieron extirparlo.