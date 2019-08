Natti Natasha también se unió a la fiebre del meme del “gato en la mesa”

Natti Natasha no fue ajena a la fiebre del meme del “gato en la mesa”. La dominicana compartió en su historia de Instagram la divertida imagen que se ha viralizado en los últimos días.

El meme está compuesto por dos imágenes unidas en una sola, aunque estas fueron obtenidas en diferentes contextos y situaciones. Esta imagen permite que las personas reclamen un hecho y la respuesta sarcástica la brinde el gato.

La graciosa imagen que la intérprete de “Runaway” compartió es sobre ella misma. En la parte de la mujer gritando dice: "Dijiste que Natti Natasha cantaría en mi fiesta" y del lado del gato se lee: "Sí, pero en la bocina".

Natti Natasha compartió esta historia en Instagram. Natti Natasha compartió esta historia en Instagram. Natti Natasha compartió esta historia en Instagram.

Si bien Natasha lo compartió en su historia de Instagram, de seguro los fanáticos de la cantante se divirtieron con la publicación.

Según la página 'Know Your Meme', la figura del curioso meme es una captura de pantalla de una escena del episodio 14 de la segunda temporada de la serie "The Real Housewives of Beverly Hills", que se emitió en diciembre de 2011.

Mientras que el gato es la figura principal de la cuenta de Instagram smudge_lord. Aquí su dueño comparte las vivencias del minino vegetariano, ya que disfruta mucho las ensaladas.