El presidente de la república Francisco Sagasti junto a sus ministros, anunciaron en conferencia de prensa las nuevas medidas que adoptarán para evitar el incremento de cifras de contagiados por coronavirus durante las fiestas navideñas y de fin de año. En ese sentido, se dispuso que el 24 de diciembre sea un día no laborable. Pero, ¿qué significa eso?

El miércoles 16 de diciembre en conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que el jueves 24 de diciembre será día no laborable compensable, de tal manera que no haya necesidad de ir a trabajar y toda la población pueda permanecer en su casa a esperar la Navidad.

Cabe mencionar que los días no laborables son decretados por el Gobierno pero dependerá del empleador si sus trabajadores laboran o no dicha jornada. De acogerse al beneficio, los empleados deberán compensar las horas no trabajadas. Entonces, ¿qué significa que el 24 de diciembre sea un día no laborable? Aquí los detalles.

Mediante el Decreto Supremo N° 194-2020-PCM se estableció que el 24 de diciembre sea día no laborable. (Foto: Freepik)

EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020, DÍA NO LABORABLE. ¿QUÉ SIGNIFICA?

De acuerdo con la Agencia Andina, la norma precisa, al respecto, que dichas horas no trabajadas deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores al 24 de diciembre. Y aunque el cumplimiento es obligatorio para el sector público, las horas dejadas de trabajar en esa fecha festiva también podrían ser compensadas en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad, en función a sus propias necesidades.

En cuanto al sector privado, la norma señala que podrán acogerse a los dispuesto por el Gobierno, previo acuerdo entre ambas partes (empleador y trabajadores), quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Sin embargo, existen algunas entidades y empresas privadas cuyo servicios son necesarios para la comunidad; en ese caso, están facultadas para determinar los puestos de trabajados excluidos del día no laborable decretado por el gobierno de Sagasti, y lo trabajadores que continuarán laborando este día.

Estos son los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

¿RECIBIRÁN UN PAGO EXTRA?

Según explicó Katy Noriega, abogada laboralista, a Andina, las personas que trabajen el 24 de diciembre (día no laborable) no recibirán una sobretasa adicional a su jornada diaria, pues no se trata de un día feriado. Además, aclaró que esta medida alcanza a los trabajadores que realicen su labor tanto de manera presencial como remota.

El jueves 24 de diciembre será día no laborable compensable, de tal manera que no haya necesidad de ir a trabajar (Foto referencial: El Comercio)

