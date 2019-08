Netflix en septiembre: las series y películas que dejarán de verse este mes en Estados Unidos

En septiembre, algunos países tendrán acceso a Disney+, la nueva plataforma de streaming por Internet del gigante de Disney. Con ello, la compañía se ha asegurado que Netflix disminuya su catálogo más de lo normal este septiembre, todo por migrar sus producciones a su propia plataforma de streaming.

¿Qué series y películas dejarán de estar disponibles en Netflix en septiembre? Lo que si es necesario aclarar, es que no todas las series se eliminarán de la plataforma al mismo tiempo, por lo que no es necesario alarmarse si aún no terminan una temporada o una película que dejaron a la mitad.

Eso sí, Netflix tiene que comenzar a pensar qué ofrecerá en los próximos meses para ocupar el espacio de estas series y películas. La gran diferencia entre esta plataforma y la de Disney es que admite contenido violento y para adultos, así que podría ser que apueste por ese camino más adelante.

¿QUÉ SERIES SALDRÁN DE NETFLIX EN SEPTIEMBRE?

EL 1 DE SEPTIEMBRE:

2 Fast 2 Furious

A Clockwork Orange

Angels & Demons

Baby Animals in the Wild: Temporada 1

Batman Begins

Battlefield Earth

Californication: Temporadas 1-7

Eight Legged Freaks

Emma

Ghost Ship

Gothika

Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay

Hercules

High-Rise

Magic Mike

Meet Joe Black

Miami Vice

Monster House

Mr. Mom

Mulan de Disney

Music and Lyrics

Nick and Norah's Infinite Playlist

Revolutionary Road

Stuart Little

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet St.

Sydney White

The Dark Knight

The Fast and the Furious

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

The First Monday in May

The Hangover



EL 4 DE SEPTIEMBRE

​Kicking and Screaming



EL 6 DE SEPTIEMBRE

Honey 3

​

EL 9 DE SEPTIEMBRE

Leroy & Stitch

Lilo & Stitch 2: Stitch Has A Glitch



EL 14 DE SEPTIEMBRE

Pocahontas de Disney

Tulip Fever



EL 15 DE SEPTIEMBRE

Miss Fisher's Murder Mysteries: Series 1-3



EL 16 DE SEPTIEMBRE

Super Genius: Temporada 1

Texas Chainsaw Massacre 3D



EL 20 DE SEPTIEMBRE

Carol



EL 23 DE SEPTIEMBRE

The Mysteries of Laura: Temporada 2



EL 24 DE SEPTIEMBRE

Portlandia: Temporadas 1-5



EL 25 DE SEPTIEMBRE

Parenthood: Temporadas 1-6



EL 26 DE SEPTIEMBRE

Bachelorette

Night School