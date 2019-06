¡Se acabó el amor! Pamela Anderson y Adil Rami se separan y ella revela infidelidad de parte del futbolista

Pamela Anderson es sin lugar a dudas un icono en el séptimo arte, por lo que la noticia de su ruptura con Adil Rami ha hecho eco por todo el mundo. La actriz no se cayó nada e hizo su descargo a través de las redes sociales sobre la verdad de su ex-pareja.

Resulta que el futbolista del Olympique de Marsella tenía una doble vida con otra mujer mientras estaba con Anderson. Por este motivo, ella decidió terminar la relación y abandonar Francia, donde acompañaba a Rami.

“Es difícil de aceptar. Los últimos dos años, o incluso más, mi vida ha sido una gran mentira. He sido estafada, me ha hecho creer que vivíamos un gran amor. Me siento devastada al descubrir que tiene una doble vida” , publicaba Pamela Anderson en su Instagram personal.

“Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en apartamentos cercanos al de sus esposas. Llamaba a esos hombres monstruos, pero esto es peor, nos mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar así las mentes y corazones de dos mujeres? Seguro que había otras. Es un monstruo," sentencia la actriz.

De igual manera, ella confesó que varias veces había intentado romper su relación, pero el jugador le suplicaba que no lo hiciera con muchos regalos. Al final, Pamela Anderson agarró las fuerzas suficientes para dejar el pasado atrás e irse de Francia.