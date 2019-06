Pamela Anderson terminó su relación con el futbolista francés Adil Rami y lo acusó de haberla torturado

La actriz y modelo norteamericana Pamela Anderson utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su relación con su novio, el futbolista francés del Olympique de Marsella Adil Rami, a quien acusó de infidelidad y calificó de "mentiroso" que "llevaba una doble vida".

La relación entre Pamela Anderson (51) y Adil Rami (33), quien es 18 años menor que ella, se inició en 2017 durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Meses después, empezaron a vivir juntos en la ciudad de Marsella, en Francia y ha llegado a su fin en medio de un escándalo.

"Los últimos (más de) 2 años de mi vida han sido una gran mentira. Fui estafada, me llevaron a creer que... estábamos viviendo un “gran amor”?. Estoy devastada por lo que descubrí en los últimos días: que él estaba viviendo una doble vida", inicia Pamela Anderson su mensaje.

"Él solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en la calle, en apartamentos cerca de sus esposas. Llamó a esos hombres monstruos. Pero esto es peor. Él nos mintió. Como es posible que haya podido controlar el corazón y la mente de dos mujeres de esta manera", agregó en la publicación junto a la que colocó una foto de ella y su ahora ex pareja.

"Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian. Correré por mi vida, siempre he luchado por la verdad y la justicia. Esta es mi peor pesadilla. Estoy feliz de saber la verdad, pero duele como el infierno", indicó Pamela Anderson en otro mensaje que dejó a modo de comentario en el post.

Pamela Anderson reveló además que habló con la ex pareja de Adil Rami a quien, según indicó, el deportista también le mintió. "Ella también está en shock y está muy triste. Es la evidencia que necesitaba para seguir adelante. Él no puede lastimarnos más", manifestó.

La estrella de la serie de televisión "Baywatch" ("Guardianes de la bahía") indicó que "él no debería ser la cara

de campañas para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Lo hizo para mejorar la imagen solamente No tiene respeto por ninguna mujer que no sea su madre".



Tras revelar que se irá de Francia, Pamela Anderson señaló que el futbolista ha hecho todo lo posible para conseguir su perdón, desde mandarle flores y cartas, hasta acudir a su hotel, donde la seguridad le impidió la entrada. Además, manifestó que ahora tiene un guardaespaldas porque le asusta debido a que le "ha lastimado

y amenazado muchas veces".

"Me siento usada, traicionada y herida. Pero debería haberlo sabido mejor: los celos, la tortura física y emocional, era todo un espejo de sus propias acciones. Intenté irme 10 veces y cada vez me perseguía para decir que moriría sin mí, que iría a terapia y no me haría daño otra vez", confesó Pamela Anderson en su testimonio.