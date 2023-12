La vida de Pedro Suárez-Vértiz no solo estuvo cargada de música y de valiosos proyectos, sino que también se caracterizó por la importancia que el cantante siempre le dio a su familia. En ese sentido, sabemos que su esposa Cynthia Martínez fue su compañera y el gran apoyo que necesitó durante su delicada enfermedad. Pero, ¿tienes idea de cómo se conocieron? Pues, en las siguientes líneas, descubre todos los detalles detrás del nacimiento de la historia de amor del recordado músico peruano.

Vale precisar que el artista murió el pasado 28 de diciembre del 2023 y, desde entonces, sus miles de fanáticos se han acercado aún más a su repertorio... recordando éxitos como “Los globos del cielo”, “Cuando pienses en volver”, entre otros temas populares.

Y, pese a que el querido Pedrito se había alejado de los escenarios, lo cierto es que este público lo acompañó fielmente, apoyando cada uno de los proyectos que emprendía fuera del ojo público.

¿CÓMO SE CONOCIERON PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ Y CYNTHIA MARTÍNEZ?

La historia de amor de Pedro Suárez-Vértiz y Cynthia Martínez nació en septiembre de 1991. En ese momento, él era el vocalista de la popular banda Arena Hash, mientras que ella tenía 15 años y aún acudía al colegio.

Tal como publicó el artista en su cuenta de Instagram, se conocieron “caminando en Miraflores” y, desde entonces, nunca más se separaron. En comunicación con Magaly TV La Firme, él también confesó que enamorarse no estaba en sus planes, pero su amor “nació accidentalmente, como toda relación duradera”.

En ese mismo programa, Cynthia admitió que era fanática del artista y fue ella quien dio el primer paso: “Yo lo busqué, ya me gustaba y funcionó, no se hizo de rogar”, reveló.

LOS PRIMEROS ENCUENTROS DE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ Y CYNTHIA MARTÍNEZ

Pedro contó que, al inicio del romance, ambos se veían en secreto: “Un amigo de la infancia me dio su dormitorio porque se iba a vivir al norte y me quedé a vivir con sus padres. Cynthia visitaba a la vecina de al lado y entonces nos veíamos en secreto a través de las azoteas cada vez que se quedaba a dormir”.

No obstante, esta situación cambiaría en diciembre, cuando ella decidió no continuar con la relación hasta que formalizaran y, según el artista, esa presión le gustó “porque ahí recién descubrí que estaba enamorado”.

Cabe resaltar que, en sus redes sociales, él siempre compartió su felicidad por la familia que formó al lado de Cynthia: “Todo lo que pueda querer en el mundo me lo has dado, hijos hermosos, tiempo valioso, amor infinito, piel eterna, lecciones valiosas, todo eso y muchísimo más. Verte todos los días a mi lado en tu lucha y poder estar ahí cada vez que volteas a buscarme con solo mirarme es lo que he elegido y no lo cambiaría por nada del mundo, es increíble lo feliz que soy a tu lado desde ese día de setiembre de 1991″, escribió en diciembre del 2019.

LOS HIJOS DE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ Y CYNTHIA MARTÍNEZ

Pedro Suárez-Vértiz y Cynthia Martínez tuvieron tres hijos en común: María José, Salvador y Tomás.

La primera de sus herederos nació a los tres años de relación, justo cuando Arena Hash había llegado a su fin. Por ello, la llegada de la pequeña fue el impulso que el cantautor necesitaba para establecerse como solista.

Además, ellos decidieron formalizar su unión legalmente: “Nos casamos con ocho meses de embarazo en 1994 por lo civil, y el matrimonio religioso fue en el 2000 con dos hijos. El tercer hijo nació con todos los papeles en orden”, señaló el músico.

Lo cierto es que, pese a todos los obstáculos que tuvo que superar la familia por los problemas de salud de Pedro, siempre se mostró unida y como un ejemplo de resiliencia en los momentos más oscuros.