En un momento clave para la evolución de los activos digitales en el país, Perú Blockchain Conference 2026, anunció oficialmente la realización de su quinta edición los próximos 10 y 11 de Julio en el JW Marriott Larcomar en Miraflores, que contará también con entradas gratuitas por tiempo limitado.

Organizado por LATAM Blockchain Events LLC, el encuentro se consolida como el evento más importante del país en crypto, blockchain, trading, activos digitales e innovación financiera, reuniendo a líderes globales de la industria, empresas tecnológicas, instituciones, inversionistas, traders, comunidades Web3 y público interesado en las nuevas tecnologías financieras.

Perú en los reflectores del mundo cripto

Esta quinta edición no solo celebra la continuidad, sino la explosión del ecosistema local. Durante los últimos dos años, el mercado peruano ha mostrado un crecimiento sostenido en la adopción de activos digitales y tecnología blockchain, pasando de ser un simple espectador a convertirse en protagonista, posicionándose como uno de los mercados con mayor proyección en América Latina.

Según el Informe Blockchain LATAM 2025 de Sherlock Communications, el 3.7% de peruanos ya es usuario de criptomonedas, lo que equivale a más de un millón de personas, duplicando la cantidad registrada hace menos de dos años. Asimismo, el Global Crypto Adoption Index de Chainalysis coloca al país en el puesto 7 de adopción de criptomonedas a nivel regional y en el puesto 42 a nivel mundial.

A esto se suma el crecimiento del uso de stablecoins como mecanismo de resguardo, pagos internacionales y remesas digitales, especialmente en un entorno donde la eficiencia transfronteriza y la dolarización digital ganan relevancia entre usuarios y empresas. Reportes de mercado señalan que las stablecoins representan ya una parte significativa de la actividad cripto en Perú, impulsadas por la interoperabilidad entre fintechs, wallets y el sistema financiero tradicional, logrando, incluso, que el Banco Central de Reserva de Perú destaque sus ventajas tangibles frente a los sistemas tradicionales.

Uno de los hitos más relevantes para el país es la expansión del uso de blockchain a nivel institucional. Perú viene avanzando en aplicaciones concretas en sectores estratégicos como trazabilidad, servicios financieros, minería y digitalización pública.

Peru Blockchain Conference 2026 espera batir récord de asistencia

Tras haber congregado a más de 3,000 asistentes en su edición 2025, Perú Blockchain Conference regresa este año con una proyección de superar dicha marca en su quinta edición, impulsada por el auge del ecosistema blockchain en Perú, el creciente interés institucional y la participación de actores globales del sector.

El evento contará hasta el momento con la participación de importantes líderes de la industria, como Charles Hoskinson, fundador de Cardano y una de las figuras más influyentes a nivel global, quien participará en una charla virtual. También participarán Pariscorp, Bitunix y Tether como Title Sponsors; MEXC y Koywe como Whale Sponsors; Binance, Vantage, Bybit, Linka y Meru como Gold Sponsors. Asimismo, se suman Cardano, Tangem, JH Safe Investments, Fedi, Xolvox, Input Output, Lace, Midnight, Feather Exchange, KAST y BingX como Silver Sponsors; mientras que Chainalysis, BYDFi, WhiteBIT, Bitllon, Circle, Crypto Metales, Blockenfy, CoinW, Fluyez, Waxxis y Forex Society participan como Bronze Sponsors, reforzando la presencia de actores clave del ecosistema blockchain, trading y activos digitales, con nuevas marcas y demás participaciones que serán anunciadas próximamente.

Pariscorp se suma como Title Sponsor oficial de esta quinta edición. Como parte de su participación, el Welcome Drink exclusivo del 10 de julio será co-sponsoreado junto a Pariscorp, dando inicio a Perú Blockchain Conference 2026 con una experiencia enfocada en networking, conexión empresarial y relacionamiento estratégico entre líderes, speakers, empresas y comunidades del ecosistema blockchain y financiero de Latinoamérica.

Bitunix será uno de los Title Sponsors oficiales de Perú Blockchain Conference 2026. Como parte de esta participación, el exclusivo VIP Event Closing Night del 11 de julio será co-sponsoreado junto a Bitunix, reuniendo a líderes, traders y empresas del ecosistema cripto en una experiencia premium de networking.

Además, como parte de las activaciones oficiales de Perú Blockchain Conference 2026, WhiteBIT lanzó una batalla de traders para toda Latinoamérica, una competencia regional de trading y comunidad que inició oficialmente el 26 de mayo de 2026 y se extenderá durante aproximadamente dos meses. La iniciativa reunirá a traders, academias, comunidades e influencers del ecosistema cripto de distintos países, impulsando la adopción del trading, la educación financiera y nuevas experiencias dentro del ecosistema blockchain en la región.

Asimismo, durante Perú Blockchain Conference 2026 se anunciará el lanzamiento de LATAM Blockchain Academy junto a Bitunix, una iniciativa enfocada en educación blockchain, criptomonedas y trading para toda Latinoamérica, con el objetivo de impulsar la adopción responsable y la formación de nuevas comunidades dentro del ecosistema Web3.

“Perú vive hoy uno de los momentos más importantes para la evolución del ecosistema blockchain y de activos digitales en la región. Ya no solo somos eventos; somos un puente para acelerar la adopción cripto responsable, la educación financiera y la conexión entre empresas, instituciones y comunidad. Esta quinta edición de Perú Blockchain Conference representa la consolidación de un espacio estratégico para impulsar con profesionalismo, visión regional y compromiso el crecimiento sostenible del ecosistema Web3 en el país y en Latinoamérica”, aseguró Bryan Aguilar, CEO y General Manager de LATAM Blockchain Events.

Como parte de su visión a largo plazo, LATAM Blockchain Events también anunció que durante esta edición se presentarán oficialmente nuevas iniciativas y programas educativos de acceso gratuito para la comunidad, enfocados en promover la adopción responsable de criptoactivos, educación blockchain y formación en nuevas tecnologías financieras. También se revelarán activaciones exclusivas y experiencias especiales para su comunidad.Perú Blockchain Conference 2026 reafirma así su posición como el principal hub de networking, innovación, educación y negocios para la industria blockchain en el país.

Más información y entradas:Perú Blockchain Conference 2026