Pixar estrenará su nueva película "Soul" en  junio de 2020

El estudio Pixar estrenará el 19 de junio de 2020 una nueva película titulada "Soul". Disney realizó el anuncio el último martes a través de un post que compartió en su cuenta oficial en Instagram.

"En un año a partir de hoy, Pixar Animation Studios te llevará a un viaje de las calles de Nueva York a los terrenos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. 'Soul' de Disney & Pixar llega a los cines el 19 de junio de 2020", se lee en la publicación.

"Soul" contará con la dirección de Pete Docter, reconocido cineasta que ganó dos Oscar gracias a las películas "Up" (2009) e "Inside Out" (2015) y que además, también fue el realizador de "Monsters, Inc." (2001).

En tanto, Dana Murray, nominada al Oscar al mejor cortometraje de animación por "Lou" (2017), será productora en este nuevo largometraje. Pixar no ha dado mayores detalles y aún no se sabe qué celebridades estarán involucradas en la película.

"Soul" será la segunda cinta que presente Pixar en 2020, ya que en marzo del año próximo ya estaba previsto el lanzamiento de "Onward", un filme sobre dos hermanos elfos, interpretados por Chris Pratt y Tom Holland, que viajan en busca de su padre.