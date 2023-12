Llegó diciembre, el último mes del año, y en sus primeros días trae un feriado largo que beneficia -en su mayoría- a los trabajadores estatales y que se inicia el jueves 7. Este día no está marcado en rojo en los almanaques, pero gracias a un decreto del Gobierno, los empleados que se verán favorecidos con esta fecha libre pueden usarla para descansar, pasar un día en familia o realizar un viajecito con amigos. En Depor hemos preparado esta nota con todos los detalles que necesitas saber al respecto.

¿Por qué el jueves 7 de diciembre es feriado?

El jueves 7 de diciembre no es un feriado en sí, sino que fue declarado día no laborable compensable gracias por el Decreto Supremo N.° 151-2022-PCM, en el que se establecieron estas fechas para el año 2023 y que aplican a todas las entidades públicas del país y también a las empresas privadas con algunas restricciones.

¿Quiénes se benefician con el día no laborable del jueves 7 de diciembre?

Los trabajadores estatales son los beneficiados con el día no laborable del jueves 7 de diciembre; sin embargo, no la tendrán fácil, ya que deberán reponer las horas durante jornadas hábiles a lo largo de los siguientes 10 días hábiles, teniendo en cuenta que dicha compensación es ajustable a las necesidades de cada entidad y la decisión de su titular.

Los centros de trabajo del sector privado también podrán acogerse a lo dispuesto en el DS, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

¿Toca recibir doble pago si se trabaja el 7 de diciembre?

Si te toca trabajar en un ‘día no laborable’, no es obligación de tu empleador otorgar un pago adicional al de tu salario. Este día no es considerado un feriado nacional, por lo tanto el trabajador debe acudir a su centro de trabajo con normalidad si le toca y no ha llegado a un acuerdo con su jefe.

¿Qué feriados hay en diciembre en Perú este 2023?

Aún quedan tres feriados por celebrarse en Perú hasta fines de este año. A continuación te contamos cuáles son:

Viernes 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. Sábado 9 diciembre: Batalla de Ayacucho.

Batalla de Ayacucho. Lunes 25 diciembre: Navidad.

¿Quedan días no laborables decretados en Perú para este 2023?

Como se sabe, los días no laborables son fechas que establece el Gobierno a través de un Decreto Supremo y beneficia principalmente a los empleados estatales, quienes deben compensar y devolver las horas que no trabajaron. Los que quedan para este 2023 son:

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

Feriado vs. día no laborable: diferencias

Los feriados son fechas de descanso obligatorio que son remunerados y que pueden ser compensados con otro día de descanso o con el pago triple por la jornada trabajada ese día. En tanto, los días no laborables son fechas establecidas por el Gobierno mediante Decreto Supremo, que deben compensarse y por tanto el empleado debe devolver las horas que no laboró.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas un feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo explica que, si laboras de forma presencial o remota un día feriado, deberás percibir dos remuneraciones diarias adicionales a tu remuneración total del mes.

¿Cómo calcular el pago de un feriado?

Sunafil explicó que en el caso de que tu remuneración mensual sea de S/ 1,025, tu remuneración diaria es de S/ 34.17. Ello se deduce al hacer una división de tu sueldo entre 30 días (1025/30). Al saber cuánto percibes por día, puedes calcular que tu pago sería de la siguiente manera:

Una remuneración por el trabajo realizado: S/34.17

Una remuneración por la sobretasa del 100%: S/34.17

En total sería S/68.34 por cada feriado laborado adicional a tu remuneración mensual. Entonces, si en el mes hay dos feriados, el cálculo sería S/68.34 x 2 = S/ 136.68. A fin de mes, recibirás en total S/1161.68. Sunafil precisó que, en caso de que tu empleador te otorgue días de descanso en sustitución a cada feriado laborado, ya no percibirás la suma adicional.

¿Qué feriados hay en Perú en 2024?

Lunes 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Jueves 28 de marzo: Semana Santa.

Semana Santa. Viernes 29 de marzo: Semana Santa.

Semana Santa. Miércoles 1 de mayo: Día del trabajador.

Día del trabajador. Viernes 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Batalla de Arica y Día de la Bandera. Sábado 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

San Pedro y San Pablo. Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Día de la Fuerza Aérea del Perú. Domingo 28 de julio: Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias. Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias. Martes 6 de agosto: Batalla de Junín.

Batalla de Junín. Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima. Martes 8 de octubre: Combate de Angamos.

Combate de Angamos. Viernes 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Día de todos los Santos. Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Batalla de Ayacucho. Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Natty Tafur Licenciada en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza con especialización en medios digitales y gestión pública. Cuenta con más de 13 años de experiencia en medios públicos y privados.