La película “Avatar: The Way of Water” ha sido uno de los filmes más esperados en este 2022. La producción de James Cameron se ha convertido en la favorita del público debido a su gran historia, personajes y elementos que han llamado la atención de muchas personas. Precisamente, aquí se hace mención a la amrita, una sustancia de color amarillo que tendría una gran historia.

Fue en el 2009 cuando se estrenó la primera película de “Avatar” que se desarrolló en la tierra de Pandora y que supo conquistar al mundo entero. Entre los personajes que vimos estaban Jake Sully, Neteyam, Neytiri, Lo’ak, Kiri, entre otros.

Luego de 13 años, “Avatar” volvió a emocionar a sus millones de fans en todo el mundo con la secuela “The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”).

Un detalle importante en “Avatar: The Way of Water” es que se menciona a una sustancia de color amarillo que lleva por nombre amrita que, aunque no lo parezca, podría ser un elemento clave para los filmes de la saga a futuro. Es por ello que ya se habla de la gran importancia de este líquido.

“Avatar: The Way of Water” fue estrenada en el 2022. (Foto: 20th Century Studios)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AMRITA EN “AVATAR”?

En la película, Scoresby señala que la sustancia llamada amrita es de gran importancia para detener el envejecimiento de las personas. Pero la revelación más importante que hace es que el líquido puede llegar a costar 80 millones de dólares.

Por ello, la importancia de la sustancia es porque podría ayudar a los seres humanos a nunca envejecer.

Si bien en “Avatar: The Way of Water” la palabra amrita solo se menciona en una ocasión, en el próximo filme de James Cameron podría desarrollarse más a profundidad las propiedades, beneficios y mayores detalles de la sustancia.

Una escena de “Avatar: The Way of Water”. (Foto: 20th Century Studios)

¿HAY CONFLICTOS POR LA OBTENCIÓN DE LA AMRITA?

Según Sensacine, la palabra “Amrita” puede traducirse como “inmortalidad” y eso es muy conocido en algunas regiones de la India debido a que es considerada como “El agua de los dioses”.

Estos dioses siempre tenían conflictos con los asuras que querían controlar todo. Es por ello, que el Amrita se convertirá en una sustancia muy llamativa e importante por la que muchos se pelearán en la tierra de Pandora.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA AMRITA?

La amrita se vio por primera vez cuando salió del cerebro de un cetaceo parecido a la ballena, pero que en el filme es conocido como Tulkun.

“Avatar: The Way of Water”. (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

La segunda película de “Avatar” llegó a los cines del mundo entre el 14 y 16 de diciembre. dependiendo del país en el que te encuentres.

La fecha de estreno de “Avatar 2″ por países: