¿A quién no le gusta ir al cine a disfrutar de sus películas favoritas? Si bien, la mayoría de las personas espera con ansias la llegada de un estreno, hay algunos que cuando saben que el nuevo filme es del género terror, prefieren ir a otro lado e incluso quedarse en sus casas porque quieren evitar pasar muchos sustos durante su emisión.

Sin embargo, investigaciones científicas señalan que ir a verlas es beneficiosa para la salud, tanto física como mentalmente, así como para las relaciones de pareja.

El portal ScreenRant nos detalla por qué mirar películas de terror pueden ayudarnos a tener una vida saludable.

BAJAR DE PESO

Si eres de las personas que disfruta comer mientras ve una película, pues no sientas culpa si lo haces frente a una de terror porque al sentir miedo, tu cuerpo experimentará una sensación de ejercicio ligero.

De acuerdo con estudios, mirar una película de este género por 90 minutos, ayuda a quemar un promedio de 113 calorías; es decir, lo que equivale a una caminata de 30 minutos.

CANSANCIO Y AGOTAMIENTO

Cuando alguien padece de agotamiento y busca una manera de hacerse activo sin el consumo de cafeína, azúcar u otras calorías, se recomienda ver estos filmes que ayudan a luchar contra el cansancio.

Una de las ventajas es que estimulan a la gente a salir adelante. Asimismo, quienes sufren de depresión, a veces tienen una respuesta suprarrenal disminuida.

Después de ver la cinta, el espectador recibe una llamada telefónica en la que la voz de una chica anuncia que el espectador va a morir en siete días. La película fue un éxito de crítica y comercial. (Foto: Warner Bros.)

ANSIEDAD

La película de terror, al aumentar la adrenalina, hace que el organismo libere dopamina, serotonina y glutamato, lo cual ayuda a disminuir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

Se dice que cuando el cuerpo está en viendo algo tenso y tiene que lidiar reacciones adversas, aumenta su resistencia y combate el miedo de forma más directa.

FORTALECE LA AUTOIMAGEN

La socióloga Margee Kerr en su libro “Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear” afirmó que cuando alguien termina de ver una película de este género, ayuda a fortalecer su autoimagen y la sensación de logro.

RELACIONES DE PAREJA

Si una pareja mira una película de terror experimentará miedo y esto hará que libere oxitocina y otras hormonas, que le dará una sensación de fuerza y unión hacia el ser querido.

Además, al mirar filmes de este género, las relaciones se hacen más fuertes y felices porque tienen una salida para liberar el estrés juntas.