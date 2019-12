Luego de mucha espera, por fin se estrenó la novena película de Star Wars, la última trilogía dirigida por J.J. Abrams de la famosa franquicia de Disney. En ella, existen diversos personajes que tuvieron un punto final en su camino en “Star Wars: The Rise of Skywalker”, muriendo o sacrificándose para que otros puedan continuar con el camino en el futuro.

Pero, ¿quiénes exactamente fallecieron en esta última película de Lucasfilm? La cinta se ha publicitado como el final de una era, ya que la familia Skywalker ha protagonizado casi 40 años de películas en la franquicia contando la trilogía original, sus precuelas y los nuevos largometrajes que continuaron la historia que dejó “Return of the Jedi”.

Este nuevo argumento se basa en la historia de Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver), quienes en la última película “Star Wars: The Last Jedi” dejaron las cosas muy confusas para ambos, siendo tentados a ir al lado oscuro y al lado luminoso de la Fuerza respectivamente.

Además, esta película trajo de regreso a uno de los personajes más recordados por los fans: el Emperador Palpatine. ¿Qué significó esto para la película? ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, quién realmente forma parte de la famosa familia y la lista completa de muertos que dejaron la franquicia para siempre.

¿QUIÉNES MUEREN EN “STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER”?

BOOLIO

Boolio (Foto: Star Wars)

Él protagoniza la primera muerte de “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Este nuevo personaje alienígena entró al inicio de la película para ayudar a la Resistencia. Fue gracias a él que se encontró que había un infiltrado en la Primera Orden. Durante una transferencia de data, esta es lo suficientemente rápida como para que Finn, Poe, Chewbacca y muchos otros escapen vivos de allí, pero el destino de Boolio queda revelado cuando Kilo pone su cabeza encima de una mesa.

GENERAL HUX

General Hux (Foto: Star Wars)

Hablando del infiltrado en la Primera Orden, este resultó ser no otro que el General Hux, lo cual también resultó en su muerte. Luego de años de servir al Supremo Líder Snoke, Hux no se acostumbró al reino de Kylo y su deseo de verlo fallar lo llevó a traicionar a la Primera Orden. Él ayuda a Finn, Poe y Chewbacca a escapar de su encierro y muerte, con Finn disparándole en la pierna para ocultar lo que ocurrió. No obstante, el General Pryde descubre esto y le dispara en el pecho con un blaster.

SNAP WEXLEY

Snap Wexley (Foto: Star Wars)

Gerg Grunbers, como un gran amigo de J.J. Abrams en la vida real, regresa en la película como Snap Wexley solo para encontrar la muerte. El vuelve a la acción como uno de los pilotos de la Resistencia que comienza un ataque a la flota de Palpatine. Abrumado por la Orden Final, él no es capaz de perder a los pilotos enemigos en la última batalla. Wexley es derribado justo antes de que los refuerzos de la Resistencia lleguen al lugar.

ALLEGIANT GENERAL PRYDE

Allegiant General Pryde (Foto: Star Wars)

Incluso el nuevo personaje Allegiant General Pryde no pudo escapar de la muerte en “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Luego de deshacerse de Hux, la Primera Orden es básicamente dejada al mando de Pryde a la par que Kylo deja su pasado como un señor oscuro poco después del ataque. Pero Pryde había estado sirviendo a Palpatine todo este tiempo.

Él y la Primera Orden llegan a las ‘Regiones Desconocidas’ donde la flota de Palpatine espera en Exegol. Al principio parecían tener la ventaja cuando llega la Resistencia, pero con la combinación de sus refuerzos y la desaparición de Palpatine, Finn y Jannah logran volar el 'Destructor Estelar’ en el que Pryde está, pereciendo por la explosión.

KNIGHTS OF REN

Knights of Ren (Foto: Star Wars)

Los seis misteriosos seguidores de Kylo Ren conocidos como los “Caballeros de Ren” no sobrevivieron en su regreso a la franquicia. Solamente fueron brevemente mencionados en “Star Wars: The Force Awakens”, pero estos personajes del trasfondo se convirtieron en objetos de especulación por quienes eran en realidad. Los fans se emocionaron al verlos regresar en la última película, pero no tenían futuro después de ella. Ellos luchan contra Kylo luego de que él vuelva al lado brillante de la fuerza y, con ayuda de Rey, mata a sus seis miembros.

EMPERADOR PALPATINE

Palpatine (Foto: Star Wars)

Palpatine se muestra como poco más que un cuerpo en su primera aparición canon luego de que Darth Vader lo lanzara al vacío en “Return of the Jedi”. A pesar de estar de regreso, su verdadero objetivo era ser asesinado por Rey, por lo que su nieta así podría convertirse en el siguiente nuevo envase para el renacimiento de los Sith. Sin embargo, la llegada de Kylo lo cambia todo porque su fuerza combinada la ayuda a mantenerse firme en sus convicciones.

Al final, él utiliza el vínculo que los une para absorber su fuerza vital y restaurarse, lanzando a Kylo a un lado mientras que lidia con Rey. Él intenta utilizar sus rayos para derrotarla, pero ella logra bloquearlos con su sable lazer. Entonces, usando el sable de Luke y de Leia, ella comienza a re-dirigir el rayo de regreso a Palpatine, lo cuál lo destruye capa por capa. Esta vez su muerte es permanente.

REY (por unos minutos)

Rey (Foto: Star Wars)

Rey sobrevive al final de la película, pero existe un corto periodo de tiempo en donde ella falleció. Luego de derrotar a Palpatine, Rey colapsa en el piso de Exegol. Su fuerza vital había estado muy baja cuando el Emperador usó la suya para curarse. Combinado con el esfuerzo físico de enfrentarlo, Rey lo usó todo para derrotar a su abuelo. Eso habría sido un modo de irse al igual que Luke Skywalker, sacrificando su vida por el bien de la galaxia, pero la vida de Rey es recuperada poco tiempo después con un costo muy alto.

KYLO REN / BEN SOLO

Kylo Ren (Foto: Star Wars)

Conociendo lo débil que se encontraba Rey, Kylo sacrifica su propia fuerza vital para revivirla. Esta acción es la parte final del arco de redención del personaje, pero también le permite a Kylo pagar su deuda. Cuando estaban peleando en la segunda Estrella de la Muerte, Rey utiliza su sable laser para atravesarlo por el pecho. Esta hubiera sido una herida mortal si no fuera porque ella luego cura sus heridas para que pueda sobrevivir. A pesar de que se fue luego de eso, es aquí donde Kylo decide ayudarla para derrotar a Palpatine y que no se quede en el lado oscuro de la Fuerza.

Cuando Kylo vuelve al lugar de donde fue lanzado, el Señor Oscuro ya había sido derrotado. Él se arrastra por el piso de Exegol solo para encontrar a Rey muerta. Kylo entonces la envuelve en sus brazos y le da la fuerza de vida suficiente para traerla de regreso. Todo parece ir bien cuando le llama Ben y se dan un beso, pero esa es la última cosa que hacen. Kylo desaparece al darle lo último que le quedaba de su fuerza vital para que Rey sobreviviera.

LEIA ORGANA

Leia Organa (Foto: Star Wars)

Al mismo tiempo que Kylo desaparecía, también lo hacía Leia Organa por el universo. A pesar de haber tenido unos problemas de salud después de “The Last Jedi”, Leia usó sus habilidades de la Fuerza para comunicarse con Kylo para ayudarlo a volver al lado luminoso de la Fuerza. Ella ya no parece estar viva a partir de ese momento, pero una parte de su fuerza vital se conectó cuando eso sucedió. Es por ello que su cuerpo físico desaparece al mismo tiempo que el de su hijo. Puede que esta sea el final de Leia en su vida normal, pero al final de "Star Wars: The Rise of Skywalker”, se confirma que aún vive como un fantasma de la Fuerza.