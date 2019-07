¿Qué película de Pakistán llegará a los Oscar 2020, los Premios de la Academia?

Los Oscar 2020 están más cerca de lo que uno podría pensar. En tan solo 5 meses más el próximo año vendrá con incontables sorpresas, y entre ellas una nueva edición de los Premios de la Academia que premia a lo mejor del séptimo arte en todo el mundo.

Como se sabe, este año la asociación presentó a más de 800 nuevos miembros de diferentes nacionalidades, alegando que habría más inclusión de todo el globo para los Oscar 2020 , incluyendo a los países más alejados de donde se creó la ceremonia originalmente.

Por ello, se ha reportado que el Comité de Selección de la Academia en Pakistán ha incitado a diversos realizadores audiovisuales que presenten su propuesta para el "Premio de Mejor Película Internacional", una de las tantas categorías de la edición 92 de los Oscar.

Sus realizadores tendrán hasta el 15 de agosto del 2019 para presentar sus películas. Entre sus mejores candidatos están Donkey King, Pinky Memsaab y Teen Bahadur: Rise of the Warriors, películas que se estrenaron después de octubre del 2018 y que entran en el periodo descrito.

Por otro lado, hasta ahora el público ha visto en el 2019 los estrenos de Gumm; In the middle of nowhere, Sherdil, Laal Kabootar, Project Ghazi, Chhalawa, Wrong No. 2 y Baaji. Finalmente, aún podrían entrar en la competición Ready Steady No, Parey Hut Love, Heer Maan Ja, Superstar y Kaaf Kangana.

¿Quién será elegido pare representar a Lollywood en los Oscar 2020 ?