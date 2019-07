The Lion King de Disney podría entrar en una categoría diferente en los Oscar 2020 al que todos creen

Premios Oscar 2020 | Hollywood | Cine | No es sorpresa que grandes compañías como Disney intenten tener más de un cupo en los siguientes Oscars 2020, la ceremonia más importante del séptimo arte donde se premiarán a los mejores exponentes del 2019. ¿EntraráThe Lion King ? Si, pero no de la forma que todos creen.

Normalmente, una película animada como la nueva adaptación de El Rey León llegaría a competir por el premio a la "Mejor Película de Animación", sin embargo, unas recientes declaraciones harían pensar que la película no se iría por ese título.

Al parecer, el film de Simba, Timón y Pumba entraría más para competir por sus efectos especiales. Sean Bailey, el presidente de la producción de las películas de Disney, confesó que para este último estreno se utilizaron combinaciones de live-action con elementos animados, grabando a los actores desde todos los ángulos para que los animadores trabajen en base a eso y combinarlo a través de la computadora.

"De verdad parece que la línea entre la realidad y la fantasía ha sido distorsionada. ¡La tiene tiene que prepararse para que su mente explote!. Jon (el director) quiere saber si los fans pueden distinguir qué elementos son reales, ya que la tecnología es tan buena que es virtualmente imposible de decir," comentó una fuente anónima de Disney a The Mail. ¿Podrá ganar un Oscar? Faltan meses para descubrirlo.