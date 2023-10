Empezó octubre, uno de los meses más importantes para los fieles del Señor de los Milagros porque significa que inicia la celebración religiosa que se realiza en el Perú en su honor. Y es que el Cristo de Pachacamilla reúne en cada una de sus procesiones a miles de fieles que acuden con mucha fe para realizar diferentes peticiones.

Por ello, en honor al Señor de los Milagros es usual ver que en muchas calles, especialmente en el Centro de Lima, coloquen adornos morados en sus ventanas como señal de la devoción que las personas de la zona sienten por el Cristo Moreno.

¿Quieres asistir al primer recorrido? Entonces, debes leer con mucha atención la nota que ha preparado Depor porque en ella vas a encontrar todo lo que debes saber respecto a la procesión y también sobre los desvíos vehiculares que realizan algunos transportes.

¿Cuándo se realizará el primer recorrido del Señor de los Milagros?

Este 2023, el primer recorrido del Cristo Morado empieza el sábado 7 de octubre al mediodía. En esa fecha, el Cristo de Pachacamilla saldrá del Monasterio de las Nazarenas para recorrer varias calles de Lima, acompañado de miles de peruanos.

¿A qué hora empezará el primer recorrido del Señor de los Milagros?

Iniciará al mediodía del sábado 7 de octubre y el Cristo de Pachacamilla saldrá del Monasterio de las Nazarenas. Al igual que años anteriores, miles de fieles acompañarán a la procesión del Señor de los Milagros.

¿Cuál es la ruta el primer recorrido del Señor de los Milagros?

La procesión que saldrá el sábado 7 de octubre empezará en el Monasterio de Las Nazarenas y después seguirá por las avenidas Tacna, Emancipación, jirón Chancay, Callao.

Recorrido del 7 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

¿Qué transportes cambiarán sus rutas por la procesión del Señor de los Milagros del sábado 7 de octubre?

Metropolitano

El servicio regular A del transporte pasará por la avenida Alfonso Ugarte (ambos sentidos), teniendo como única parada la estación Quilca. Por otro lado, la “C” solamente irá hasta la estación central.

Corredor Azul

Los servicios 301, 303, 305 y 306 del transporte solamente circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Evitamiento, Intercambio vial de Caquetá, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola.

Para aquellos que viajen hasta el Rímac, el bus irá por la avenida Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres, jirón Virú y Prolongación Tacna (retomará su ruta).

Corredor morado

El 412 solamente irá hasta la avenida Pizarro (Rímac) y luego seguirá su recorrido de retorno hacia San Juan de Lurigancho.

¿Cuáles son las fechas, horarios y rutas de los cuatro recorridos del Señor de los Milagros que faltan?

Recorrido 2

Fecha: miércoles 18 de octubre

miércoles 18 de octubre Horario: desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Calles: Iglesia de las Nazarenas, Plaza Mayor de Lima, Congreso de la República y finalmente al santuario Iglesia del Carmen.

Recorrido del 18 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

Recorrido 3

Fecha: jueves 19 de octubre

jueves 19 de octubre Horario: desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Calles: Iglesia del Carmen, Palacio de Justicia, Plaza San Martín y finaliza en Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido del 19 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

Recorrido 4

Fecha: sábado 28 de octubre

sábado 28 de octubre Horario: desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Calles: Iglesia de las Nazarenas, hospital San Bartolomé, el Hospital Arzobispo Loayza y finaliza en la Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido del 28 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

Recorrido 5

Fecha: miércoles 1 de noviembre.

miércoles 1 de noviembre. Horario: 12:00 p.m. hasta 7:30 p.m.

12:00 p.m. hasta 7:30 p.m. Calles: av. Tacna (iglesia de las Nazarenas), jirón Callao, jirón Chancay, avenida Emancipación y finaliza en el Monasterio de las Nazarenas.

Recorrido del 1 de noviembre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

¿Cuáles son los horarios de las misas del Señor de los Milagros?

Durante octubre, las misas diarias que se realizará en el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas por “El Señor de los Milagros” se llevarán a cabo en los siguientes horarios: 7:00 a.m.; 9:00 a.m.; 10:30 a.m.; 12:00 p.m.; 1:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.; 7:00 p.m.; 8:00 p.m.; 9:00 p.m. Tener en cuenta que las puertas de iglesia estarán abiertas desde las 5:00 a.m.

¿Cómo nació la tradición de la procesión del Señor de los Milagros?

La tradición nació luego de que un esclava pintara al Cristo Morado en una pared que curiosamente durante un terremoto que ocurrió en Lima y Callao en 1655 se mantuvo intacto, aunque muchas casos y templos se habían derrumbado. Desde ese momento se empezó a venerar la imagen y así cada día más personas se volvieron creyentes.

¿Por qué algunas personas visten de morado durante el mes de octubre?

Miles de feligreses tienen esta costumbre como signo de devoción al Cristo de Pachacamilla. De acuerdo a la historia, todo empezó cuando la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, quien fundó el Beaterio de Nazarenas en el Callao tuvo una visión del Señor utilizando una túnica morada, una soga al cuello y una corona de espinas. Por ello, actualmente, los hombres usan una túnica de ese color (sin mangas) con dos aberturas en los brazos y el cordón en el cuello, y las mujeres llevan una túnica por debajo de la rodilla (con mangas) y un cordón a la altura de la cintura (aquellas que son de la hermandad también utilizan un velo).

¿Por qué se come turrones en octubre?

El turrón es un dulce peruano muy popular que se come en octubre, aunque desde hace algunos años eso ha cambiado y actualmente hay tiendas que los venden todo el año. El motivo de la tradición es porque en el siglo XVII, una mujer llamada Josefa Marmanillo decidió pedirle al Señor de los Milagros que curara la enfermedad que tenía y como agradecimiento al milagro concedido, ella decidió preparar el famoso turrón y ofrecerlo como ofrenda al Cristo de Pachacamilla.

