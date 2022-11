Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira son algunos de los artistas que rechazaron participar en el Mundial de Qatar 2022, cuyo evento inaugural se realizará el domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt. Y es que el evento deportivo ha recibido muchas críticas y cuestionamientos porque se señala que existen constantes violaciones de derechos humanos en el país árabe.

Esta situación ha ocasionado que muchos artistas que recibieron la invitación para el evento inaugural del Mundial de Qatar 2022 rechacen la oferta. Sin embargo, hay otros que sí estarán en el escenario para ofrecer un show musical como es el caso de Maluma y Robbie Williams.

Ante la polémica, el cantante Robbie Williams salió a responder a las críticas que ha recibido por su participación en la inauguración del Mundial de Qatar 2022. ¿Qué dijo el artista británico? Aquí te lo contamos.

Robbie Williams, de 48 años, ha recibido miles de críticas a través de las redes sociales por aceptar cantar en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Robbie Williams/ Instagram)

¿QUÉ DIJO ROBBIE WILLIAMS SOBRE SU PRESENTACIÓN EN QATAR 2022?

En una entrevista con el periódico italiano Il Venerdì di Repubblica, Robbie Williams defendió su decisión de actuar en el Mundial de Qatar 2022 afirmando que “sería hipócrita no ir”.

Y es que Robbie Williams, de 48 años, ha recibido miles de críticas a través de las redes sociales por aceptar cantar en el torneo mundial de fútbol que ha sido duramente cuestionado por las violaciones de derechos humanos que se comenten en Qatar, como su situación política y social. Esto llevó a Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira a rechazar actuar en el evento deportivo.

“Por supuesto, no apruebo ningún abuso de los derechos humanos en ningún lugar. Pero, dicho esto, si no aprobamos los abusos de los derechos humanos en ningún sitio, entonces sería la gira más corta que el mundo ha conocido: no podría actuar ni en mi propia cocina”, declaró el cantante británico.

Robbie Williams cantará en el Doha Golf Club de Qatar el próximo 8 de diciembre (Foto: Robbie Williams/ Instagram)

El intérprete de “Rock DJ”, quien actuará en el Doha Golf Club de Qatar el próximo 8 de diciembre, afirmó que “tendríamos que aplicar lo mismo en todo el mundo”.

En su mensaje, Robbie Williams explicó lo siguiente: “Tienes este microscopio que dice ‘Vale, estos son los malos y tenemos que unirnos contra ellos’. Creo que la hipocresía es que, si tomamos ese caso en este lugar, tenemos que aplicarlo unilateralmente al mundo. Así que, si lo aplicamos unilateralmente al mundo, nadie puede ir a ninguna parte”.

Y luego agregó que:”Lo que decimos es: ‘Compórtate como nosotros, o te anexionaremos de la sociedad. Compórtate como nosotros, porque lo tenemos claro’”, según señala el portal Marca.