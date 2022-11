El Estadio Al Bayt será escenario de la fiesta de inauguración en el Mundial Qatar 2022. Artistas invitados y un estadio repleto para comenzar el evento deportivo más grande del deporte rey. Asimismo, esta presentación tendrá el partido de Ecuador vs. Qatar como atractivo de fondo. El país asiático alberga lo que será su primera participación y podrá ser visto por las señales de Directv, Latina, El Canal del Fútbol desde las 10:00 a.m. (hora peruana). No te pierdas el minuto a minuto y detalles en Depor.





Maluma estuvo presente en el Fan Festival de Qatar 2022. (Twitter)





¿Dónde ver la inauguración del Mundial?

Perú: Latina TV, DirecTV Sports

Latina TV, DirecTV Sports Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix Bolivia: Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Unitel, Red UNO, Tigo Sports Venezuela: Televen, IVC, DirecTV Sports

Televen, IVC, DirecTV Sports Paraguay: Telefuturo, SNT, Tigo Sports

Telefuturo, SNT, Tigo Sports Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Canal 13, TVN, DirecTV Sports Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública Brasil: TV Globo

TV Globo Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.





