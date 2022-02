El martes 22 de febrero, el cantante Anthony Khalil Mercado Díaz, conocido artísticamente como “Ankhal”, resultó gravemente herido en medio de una balacera mientras se transportaba a bordo de un vehículo junto al conductor y un acompañante. El incidente tuvo lugar en el municipio de Fajardo en Puerto Rico, alrededor de las 22:00 horas.

Ankhal viajaba junto a su amigo José de León en la parte posterior de la camioneta, donde ambos recibieron múltiples impactos de bala en el cuerpo. En estado crítico, los trasladaron a un hospital local y posteriormente al Centro Médico de Río Piedras, para ser operados de emergencia. El único que se salvó del voraz atentado fue el conductor de 24 años, quien ha brindado información para poder identificar a los responsables.

Frente a este lamentable suceso, los reconocidos cantantes Raw Alejandro y Farruko enviaron sus mejores deseos al joven artista a través de sus redes sociales, pues no solo conocen su trabajo, sino que también han formado una cercana amistad.

¿QUIÉN ES ANKHAL?

Anthony Khalil es un músico emergente de 21 años que empezó a ganar popularidad en 2019, gracias a su ritmo de freestyle. Nació en el 2000 y antes de dedicarse a la industria musical jugaba al béisbol. Fue en su adolescencia que recibió una beca universitaria en Estados Unidos para adentrarse al género urbano, oportunidad que tomó. A los 17 años empezó a escribir sus primeros versos, pero fue dos años después que lanzó su primer freestyle.

EL ASCENSO DE ANKHAL

En 2019, el sello Carbon Fiber Music lo firmó e hizo posible que se concrete su primer sencillo “CFM Ganga Remix” en colaboración con Farruko. El tema fue un éxito y alcanzó millones de visitas en YouTube, lo que logró que su carrera tomara un gran impulso y se posicionara en su país natal.

Tal como dio a conocer el intérprete de “Pepas”, él fue como un padre y mentor para Ankhal, pues no solo le “abrió las puertas a la fama” sino que también le ha dado consejos durante todo el tiempo que trabajaron juntos en el sello del boricua.

“Quiero que sepas que te amo, siempre te he tratado de aconsejar porque siempre he querido el bien para ti. Me duele en el alma esta situación si sigues aquí en esta tierra es por que Dios tiene un trato contigo muy especial [...] Me siento hasta culpable porque yo te abrí las puertas a la fama y a pesar que lo hice con buenas intenciones, esto no todo el mundo lo sabe manejar”, expresó Farruko en su cuenta de Instagram.

LAS COLABORACIONES DE ANKHAL

Además de trabajar con Farruko, Ankhal ha colaborado con diferentes artistas de talla internacional como Jhay Cortez, Myke Towers y Rauw Alejandro, siendo este último con quien está a punto de estrenar una canción. Por su parte, Billboard destacó al músico de 21 años como un artista a seguir en 2022.