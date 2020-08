“Rápidos y furiosos” llegó a los cines por primera vez en 2001 y desde entonces se ha convertido en una de las sagas de acción más importantes de la industria. La película lanzó a la fama a Vin Diesel, como Dominc Toretto; Paul Walker, como Brian O’Conner; Jordana Brewster, como Mia Toretto; Chad Lindberg, como Jesse; Johnny Strong, como Leon; Matt Schulze, como Vince; Michelle Rodriguez, como Letty; entre otros.

Junto a ellos, se encontraban también personajes secundarios, que luego formarían parte del reparto principal. Uno de ellos es Ja Rule, el conocido rapero estadounidense, que en “The Fast And The Furious” interpretó a Edwin, un engreído corredor callejero. Sin embargo, pese a que los realizadores le hicieron una oferta, rechazó el personaje para las próximas entregas. Aquí la historia entorno a la franquicia que hizo estrellas a muchos de los que fueron parte de ella.

Ja Rule, el conocido rapero estadounidense, interpretó a Edwin en “The Fast And The Furious” (Foto: Universal Studios)

EL ERROR DE JA RULE AL RECHAZAR SU PAPEL EN “THE FAST AND THE FURIOUS”

Se sabe que “The Fast and the Furious” llevó al estrellado a Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Paul Walker y demás actores; pero el camino a la cima no fue fácil. La segunda película no contó con Vin Diesel, mientras que “Tokyo Drift” se centró en un nuevo personaje principal.

Parecía que la película llegaría a su fin, pero el cameo de Diesel en la final de “Tokyo Drift” volvió a entusiasmar a los fans de la saga. El elenco principal de la cinta original se reunió para “Fast & Furious” de 2009 y su éxito bastó para que “Fast Five” girara hacia un nuevo género.

La quinta película fue un gran éxito y nos presentó a un nuevo personaje: Juke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson, que logró revitalizar su carrera; al punto de tener su propia película en la historia. Es así que “The Fast Saga” se convirtió también en una franquicia que recupera carrera de sus personajes (mayores o menores). Claro, siempre y cuando el actor quiera.

Eso pasó con Ja Rule. El rapero fue requerido por el director de la película, John Singleton, para continuar en la segunda parte de “The Fast And The Furious”, pero lo terminó rechazando. En la primera entrega, Edwin participó en una carrera calleja con Dom y Brian, pero a pesar de su jactancia, es fácilmente derrotado.

Ja Rule es un conocido rapero estadounidense, en la película fue Edwin (Foto: Universal Studios)

Sin embargo, Edwin todavía debía aparecer en la secuela. Singleton quería que el personaje volviera a “2 Fast 2 Furious”, pero esta vez para un papel mucho más importante.

En 2015, el director le ofreció una entrevista en el que reveló que le ofreció un papel principal y $ 500,000, pero Ja Rule nunca contestó y esencialmente rechazó la idea durante una reunión con Singleton. En tanto, el rapero explicó en ese momento que quería tomar papeles de actuación más serios y “2 Fast 2 Furious” no lo era para él.

El papel de Edwin en “2 Fast 2 Furious” fue reescrito para convertirse en Tej, interpretado por Ludacris. Tej se convertiría en un personaje importante en la historia. Probablemente Rule desaría haber dicho que sí, aunque nadie imaginó cuán exitosa sería la franquicia.

Finalmente, Ja Rule apareció posteriormente en papeles pequeños en diferentes películas, como “Half Past Dead” con Steven Seagal y en la nueva versión de “Assault On Precinct 13” de 2005.

