Así reaccionó el clan Kardashian ante el escándalo de infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods

Por primera vez, los fanáticos del clan Kardashian vieron cómo reaccionaron realmente las famosas hermanas al enterarse de los rumores sobre la infidelidad de Tristan Thompson, pareja de Khloé, con Jordyn Woods.

En el último episodio de “Keeping Up With the Kardashians”, Kim, Khloé y Kourtney Kardashian están en una llamada conjunta, luego de que Kim Kardashian se enterara del escándalo.

"Mi amiga Larsa (Pippen) me llamó para explicarme que una reportera que ella conocía estaba a punto de escribir una historia sobre Jordyn y Tristan cuando estuvieron en su casa, a altas horas de la noche o hasta las 7 de la mañana. Incluso que (según ella) estaban besándose. Inmediatamente no lo creí. Yo estaba como: ‘Esto no puede ser verdad’", explicó Kim Kardashian inicialmente.

En el video, Khloé Kardashian señaló que habló con Jordyn Woods, pero que fue “muy raro” porque no sintió que ella le estuviera siendo sincera: “Ella no me está dando toda la información. Ella estaba como ‘él intentó besarme’ y fue como ‘no puedo recordar si nos llegamos a besar o no’”.

Automáticamente Kim y Kourtney Kardashian se sorprenden y deciden llamar a Kylie Jenner, quien en ese momento era la mejor amiga de Jordyn Woods.

"Hablé con Jordyn. Ella estaba sobre sus piernas (de Tristan Thompson)", expresó Khloé Kardashian evidentemente disgustada, para luego agregar que le dijo a Jordyn Woods: “’Si estás demasiado nerviosa para decirme algo, puedes enviarme un mensaje de texto'. Y ella dijo: 'Está bien, te llamaré en cinco minutos'.(Pero) no me ha llamado y eso fue hace 20 minutos".

Kylie Jenner sorprendida por lo dicho por su hermana, dijo que “es muy raro” y que es la primera vez que escucha que Jordyn Woods se había sentado en las piernas de Tristan Thompson.

Como se recuerda, los informes sobre la infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods iniciaron en febrero, pero la mejor amiga de Kylie Jenner recién dio su versión de los hechos en marzo, negando haber tenido sexo con el basquetbolista.