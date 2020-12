Amazon Prime Video acaba de dar una buena noticia a los seguidores del anime dando a conocer que estrenará en exclusiva tres películas de las 4 que conforman la saga “Rebuild of Evangelion”, las cuales son parte de la franquicia “Neon Genesis Evangelion”.

Se trata de “Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone”, “Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance” y “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo”, las cuales llegarán a la plataforma el próximo 27 de enero.

Cabe señalar que el 23 de enero en Japón se estrenará en cines la cuarta y última película de dicha saga, “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time”.

Por el momento, queda esperar si Amazon y Studio Khara, creadores del anime, dan alguna sorpresa más sobre esta nueva entrega.

Tráiler de “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time”

Hace poco se estrenó el tráiler oficial de la cuarta entrega y en el adelanto se ve el conflicto final de la cinta, lo que incluye la pelea entre el Eva 13 y el Eva 01.

“Evangelion 3.0+1.0” será la última película de la tetralogía de "Rebuild of Evangelion"

Cabe señalar que la saga “Rebuild of Evangelion” se adapta a la serie de televisión, la cual cuenta la historia de adolescente Shinji Ikari, quien es seleccionado para pilotear el Eva 01, un robot que debe salvar al universo de los “Ángeles”, criaturas de gran tamaño que quieren destruir la tierra.

