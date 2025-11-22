En esta Navidad, tienes la oportunidad de regalar momentos que se construyen, que unen y que despiertan la imaginación. En un mundo donde la rutina avanza rápido y el tiempo en familia parece escasear, detenerse a crear juntos se convierte en una experiencia valiosa y enriquecedora.

“Regalar LEGO en esta Navidad es regalar experiencias y unión familiar. Es una invitación a reunirse y reconectarse entre sí, compartiendo risas, concentración y la satisfacción de ver cómo cada pieza cobra vida. Al final, no solo se construye un modelo, sino también recuerdos y bienestar que perduran,” señala Miguel Ángel Estupiñan, Gerente Comercial de Elite Brands Perú - Representantes de LEGO.

Por eso, LEGO presenta una variedad de sets, invitando a todos a disfrutar el espíritu de la construcción y a crear experiencias únicas en familia.

● Para los que viven a toda velocidad

Son apasionados por la adrenalina, los motores, la velocidad y los autos que marcan historia. Les gusta perfeccionar cada movimiento y sentirse parte de una experiencia dinámica, incluso cuando están en calma.

Si buscas el regalo ideal para jóvenes y adultos que disfrutan de los retos piensa en los sets de LEGO Speed Champions. Combinan emoción y precisión, ofreciendo sets de autos icónicos como Ferrari, Porsche o McLaren. Armar estos modelos estimula la concentración, la motricidad fina y el pensamiento lógico, convirtiendo el armado en una experiencia relajante y llena de satisfacción.

● Creativos que imaginan su propio mundo

Para aquellos nunca dejan de explorar, son curiosos, inventivos y disfrutan creando cosas nuevas desde cero. Para ellos, es ideal un regalo que les lleve la experiencia del videojuego al mundo real, fomentando la creatividad, la planificación y la resolución de problemas.

LEGO Minecraft, es una forma divertida y educativa de fortalecer la imaginación y mejorar la concentración ya que cada set ofrece infinitas posibilidades para construir y reconstruir, permitiendo que padres e hijos trabajen en equipo para dar vida a nuevos mundos.

● Para los fanáticos de los héroes y las grandes historias

Hay personas que viven intensamente las películas de superhéroes, que admiran el coraje, la lealtad y la aventura detrás de cada personaje. Son apasionadas, creativas y disfrutan de los retos que combinan acción, estrategia e imaginación. Para ellas, construir y coleccionar no solo es un pasatiempo, sino una forma de conectar con su lado más soñador y revivir las emociones de sus historias favoritas.

La colección LEGO Marvel Súper Héroes es perfecta para niños, jóvenes y adultos que aman este universo. Cada set permite recrear escenarios emblemáticos como la Torre de los Avengers, Spider-Man o los X-Men,, estimulando la concentración, la creatividad y el trabajo en equipo.

● Para quienes buscan calma y armonía: LEGO Botánica

Para quienes disfrutan de los pequeños momentos, preparar un espacio, decorar con intención y tomarse el tiempo para respirar, la construcción puede ser una práctica de calma, belleza y atención plena.

La colección de LEGO Botánica invita a hacerlo desde el arte de construir. Sus sets de ramos de flores, bonsáis y plantas exóticas son una oportunidad para relajarse y crear decoraciones únicas para el hogar. Armar en familia esta colección no solo embellece los espacios, sino que refuerza la paciencia, la atención plena y la satisfacción de logro compartido en familia.

● Nostálgicos y soñadores de otras épocas

En toda familia hay un integrante apasionado por las historias de caballeros, fortalezas y aventuras épicas. Son curiosos y les motiva la historia, la estrategia y el placer de crear algo que evoque otras épocas.

Para ellos, el LEGO Castillo Medieval es una invitación a revivir la magia del pasado y compartir la emoción de construir en equipo. Conocer cada torre, puente y figura permite recrear un universo lleno de historia y creatividad. Ideal para adultos y jóvenes con alma de exploradores. Construir en equipo fortalece la memoria, estimula la coordinación y convierte el juego en un momento compartido de diversión y conexión entre generaciones.

En esta temporada navideña, lo que realmente perdura son los momentos compartidos en familia. Construir juntos también fortalece los lazos y promueve el bienestar emocional, por ello, cada set se convierte en una oportunidad para disfrutar del presente, fomentar la unión y transformar piezas en recuerdos que permanecerán en el tiempo.

Para mayor información, visita las tiendas de LEGO y entérate más sobre las grandiosas novedades que tienen para ti. Además, puedes comprar en línea ingresando al sitio web oficial LEGO.EliteOficial.com