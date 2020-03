El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido internacionalmente como ‘Residente’, lanzó este jueves su nuevo sencillo y vídeo musical, “René”. El tema es uno de los trabajos más personales del artista, en el que explora sus sentimientos más profundos. La canción se mantiene como #1 en las tendencias de Youtube y ha logrado conmover a millones por la sinceridad de sus letras en las que habla sobre la depresión, soledad, sus orígenes y la familia.

A través de esta profunda canción, Residente contó su vida desde que era un niño de clase media baja, con problemáticas familiares similares a las de cualquier otra persona, pero que retratan una profunda nostalgia al pasado y signos de depresión.

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx — Residente (@Residente) February 27, 2020

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema".

De esta forma, Residente confesó que el tema nació en el momento más oscuro de una depresión. El rapero detalló que tras intentar suicidarse, un amigo se quedó con él y así escribió “René”, cuyo videoclip ya superó los 18 millones de reproducciones en Youtube y ha recibido potentes mensajes de respaldo y felicitaciones.

“RENÉ”: SUS ORÍGENES E INFANCIA

A lo largo de más de siete minutos, Residente reconoce los esfuerzos de su madre y su padrastro por sacarlos adelante a él y sus tres hermanos, y con una añoranza conmovedora repite que quiere “llamar al 755-0822”, el número telefónico de la casa en la que creció, “a ver quién contesta”.

En las primeras imágenes que acompañan a su nuevo tema, se puede ver la casa en la que creció de pequeño, antes de mudarse a la calle 13 —que daría posteriormente nombre al grupo que fundó, una de las bandas latinas más influyentes de las últimas décadas, y del que se separó hace unos años para emprender su aventura profesional en solitario— .

Los honestos versos de Residente irrumpen después de que se escuche una voz femenina -que recuerda a la de su madre, preguntando una lección de la escuela-: “¿Con qué parte del cuerpo jugaban a la pelota los indios taínos?”.

Ante la falta de respuesta, la mujer recurre a un truco, cantándole la respuesta para que no se le olvide: "Cabeza, rodilla, muslos y cadera".

Tras esos tonos, la superestrella comienza a cantar a corazón abierto: “Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué / Así que aprendí a batear hits por encima de una pista”.

También repasa algunos de los pasajes más doloroso de su vida, como la muerte de su mejor amigo de la infancia, Christopher, al que un "día mataron entre cuatro policías": "Mi alegría sigue rota / Se apagaron las luces en el parque de pelota".

La grabación le resultó muy difícil ya que tuvo que estar delante y detrás de las cámaras con una pieza "muy complicada y personal", añadió el auto.

“RENÉ”: LA FAMA, SU VIDA Y PUERTO RICO

En “René”, también menciona problemas como su divorcio, su veto de cuatro años en Puerto Rico tras insultar públicamente al entonces gobernador Luis Fortuño, y sentimientos de angustia, miedo y soledad a raíz de la fama.

“Saqué un disco / Me comí el mundo de un mordisco”, dice en una estrofa. Luego habla sobre las duras críticas que hizo contra el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, en 2009, por el que el cantante asegura que sufrió una censura institucional de cuatro años:

"En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador y quedó televisado / Censuraron cuatro años de mi calendario / Abuela murió, no me vio tocar en el estadio/ Dije to' lo que sentí, me quieren más afuera que en mi propio país".

Además, describe la relación con su padrastro ("Las peleas con mi padrastro cuando perdía el control, las resolvía con él viendo un partido de béisbol / Me invitó a pelear un par de veces / Me escapé de casa un par de veces"); sus problemas con el IRS, el organismo laboral de la agencia tributaria de Estados Unidos ("El IRS me sigue investigando / Me estoy divorciando pero no importa, yo sigo rimando"); o los problemas de salud que sufre:

"Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo", dice en otra estrofa.

Imagen del sencillo 'René' (Foto: Instagram)

VOLVER A CONECTAR

A través de sus redes sociales, Residente reveló que el tema lo construyó en un momento bastante complicado de su vida, en el que “necesitaba reconectar con todo de nuevo”.

Para ello, se fue hasta Trujillo Alto, la localidad donde creció en Puerto Rico, y produjo un video y una canción cargada de estampas familiares “y cosas que tenía en la memoria”, que le recordaban a su niñez.

Uno de los momentos más destacados es la presentación en público del hijo que tuvo con la actriz argentina Soledad Fandiño, Milo, que aparece al final del video.

"Es la primera vez que enseño la cara de mi hijo (...) Siempre me preguntaban por qué no la enseñaba... pues, mano, por protegerlo y porque también no hay necesidad de meterlo en un mundo donde él no ha decidido estar", explicó el cantante. "Yo le pregunté para el video y me dijo que sí, que quería estar ahí conmigo".

LETRA DE LA CANCIÓN “RENÉ”

René, ven, vamo' a estudiar

Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contesta'

¿Con qué parte del cuerpo jugaban pelota' lo' indio' taíno'?

René, contéstame

Sí, es fácil

Atiéndeme, atiéndeme, mírame

¿Con qué parte del cuerpo?, piensa

¿Jugaban pelota los indio' taíno'?

Ya sé, te la canto y entonce’ así tú te la vas aprendiendo





Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y





Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué

Así que aprendí a batear hits por encima de una pista

Volví a tomar alcohol en mi despacho

Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho





Cuando caigo en depresión

Mis problemas se los cuento a la ventana del avión

El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo

El ayer es, me sigue investigando

Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando





Comento errores pero hago lo que pueda

Aprendí a aterrizar sin ruedas, y

Aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen

Estoy triste y me río





El concierto está lleno pero yo estoy vacío

En la industria de la música todo es mentira

Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira

Solo me queda lo que tengo

No sé pa’ dónde voy, pero sé de dónde vengo





Me críe con Christopher, mi pana

Tiramos piedras juntos, rompimo' un par de ventana'

Corríamos por la calle sin camiseta en las parcela' de Trujillo

Cuesta abajo en bicicleta





La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma

Pa' que suene como un carro

Recargábamos batería con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía

Eramo' inseparable' hasta que un día lo mataron entre cuatro policía'

Mi alegría sigue rota, se apagaron las luce' en el parque de pelota'





Ya no queda casi nadie aquí

A veces ya no quiero estar aquí

Me siento solo aquí

En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta

Quemar mi libreta, soltar mis maleta'

Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta





Las pelea' con mi padrastro cuando perdía el control

Las resolvía con él viendo un partido de béisbol

Me invitó a pelear un par de vece'

Me escapé de casa un par de vece'

Pero nunca faltó el alimento

Nos defendió con música cantando en casamiento'





A vece' al horno, a vece' de lata y microonda'

Compartíamos todo, la mesa era redonda

Clase media-baja, nunca fuimo' dueño'

El préstamo del banco se robaba nuestro' sueño'

La cuenta de ahorro vacía

Pero mami bailando flamenco nos alegraba el día





Dejó de actuar pa' cuidarno' a los cuatro'

Y nos convertimo' en su obra de teatro

Ella se puso nuestra' bota'

Y su vida fue de nuestro' logro' y nuestra' derrota'

Mi padrastro se fue con otros pece'

Nos mudamo' de la Calle 13

Me fui a buscar la suerte en un mar de paja'

Y mi vida entera la empaqué en una caja





En la universidad de arte' me becaron

A la mitad de mis amigo' los mataron

Empecé a rapear de nuevo, empecé a creer de nuevo

Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco

En Puerto Rico despidieron empleado'

Insulté al gobernador y quedó televisado





Censuraron cuatro año' de mi calendario

Abuela murió, no me vio tocar en el estadio

Dije to' lo que sentí, me quieren má' afuera que en mi propio paí'

Pero aunque mis cancione' las cante un alemán





Quiero me entierren en el viejo San Juan

Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandule'

Y me duele, no importa que el ron de la madrugada me consuele

Y desde adentro de la pulpa, si la cagué

A mi paí' le dedico cuatro piso’ de disculpa'





Ya no queda casi nadie aquí

A veces ya no quiero estar aquí

Me siento solo aquí

En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta

Quemar mi libreta, soltar mis maleta'

Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta





Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver

Que quiero salir de este hotel y desaparecer

Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón

Y a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión





Que no me importan las gira', los disco', los Grammy

Y que en la Calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami

Quiero volver a cuando mis ventana' eran de Sol y me despertaba el calor

A cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar

Quiero sacar las carta' del pelota' del envase, volver a robarme segunda base

En verano hay navidade', limpiar la casa con mis hermano'

Escuchando a Rubén Blades





Quiero volver, ir al cine en la semana

Y llegar a la escuela de arte' en la mañana

Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí

Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal

Quiero volver a sentir, a cuando no tenía que fingir

Yo quiero volver a ser yo





Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera





Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera.

