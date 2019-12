Resumen del año 2019 | El ojo inquieto de los fotógrafos ha logrado capturar una serie de instantáneas de lo más singulares. Muchas de ellas han llamado la atención de la gente, sobre todo en las redes sociales, y resumen algunas de las noticias más insólitas que han ocurrido alrededor del mundo este año 2019. A continuación la galería con las imágenes más curiosas de los últimos 12 meses.

Desde festividades religiosas en India , a una competencia del bigote más largo en Serbia o, simplemente, un grupo de personas disfrutando de un chapuzón en una piscina de aguas termales en China. Por lo singular del contexto, estas fotografías resumen las imágenes más curiosas del año que está por acabar.

Día de llevar a tu hijo al trabajo en EE.UU.

El Día de Llevar a Nuestras Hijas e Hijos al Trabajo es un día nacional que brinda a los niños de Estados Unidos un vistazo al mundo laboral. Desarrollado por la Fundación Take Our Daughters And Sons To Work, una ONG, el día gira en torno a los padres que llevan a sus hijos a trabajar para exponer a los estudiantes futuras posibilidades laborales y al valor de educación. En EE.UU. se celebra el cuarto jueves de abril.

El bigote más largo en Serbia

Zoran Lazarevic fue coronado rey del vello facial con su bigote blanco de 140 cm de largo, el más largo en una competencia realizada en un monasterio ortodoxo calenés del siglo XV, cerca de Rekovac, Serbia central. Los bigotes para los participantes son un gran compromiso por su cuidado diario.

Zoran Lazarevic, de 70 años, se prepara para la competencia del bigote más largo. (Vladimir Zivojinovic / AFP)

Danza del dragón en China