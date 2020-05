Hoy la AFP Integra es una de las entidades financieras que estará recibiendo las solicitudes del retiro del 25% de los aportes de sus afiliados. En las siguientes líneas podrás encontrar si te corresponde realizar el trámite vía online de acuerdo al último dígito de tu DNI, tal como lo anunciara hace algunos días la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Como se recuerda, desde el pasado 18 de mayo del 2020, las AFP Integra, Prima, Profuturo y Habitat vienen recibiendo las solicitudes de sus aportantes para hacer efectivo del desembolso del 25% de sus saldos.

“Los afiliados que tengan una cuenta bancaria personal en soles, no mancomunada, podrán iniciar el registro de solicitud de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm a través de www.consultaretiroafp.pe”, se lee en el comunicado que emitió por Facebook la AFP Integra.

El cronograma para realizar la solicitud de retiro del 25% es el siguiente:

Día Último Dígito de tu DNI Lunes 18 de mayo Dígito 0 Martes 19 de mayo Dígito 0 Miércoles 20 de mayo Dígito 1 Jueves 21 de mayo Dígito 1 Viernes 22 de mayo Dígito 2 Lunes 25 de mayo Dígito 2 Martes 26 de mayo Dígito 3 Miércoles 27 de mayo Dígito 3 Jueves 28 de mayo Dígito 4 Viernes 29 de mayo Dígito 4

¿En qué bancos se puede realizar el trámite para retirar el 25% de la AFP?

Las entidades financieras autorizadas por AFP Integra son: Banbif, Banco de la Nación, BBVA, BCP, Interbank, Pichincha, Scotiabank, Caja Huancayo, Banco de Comercio, Caja Arequipa, Banco Falabella, Caja Sullana o Banco GNB.

¿Si no cuenta con una cuenta bancaria, qué debo hacer?

En caso no tengas una cuenta personal en soles, no macomunada, puedes abrir una de manera gratis y vía online en las entidad financiera de tu preferencia. En caso no desees abrir una cuenta podrás ingresar tu solicitud desde el 13 de junio del 2020.

Cabe recodar que todos los trámites serán 100% vía internet, a través del portal www.consultaretiroafp.pe.

¿Qué es el Dígito Verificador?

Esto se refiere al número o letra que se encuentra después de los 8 dígitos de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y es un dato que te solicitan al momento de generar tu solicitud para el retiro del 25% de las AFP.

Tres pasos para saber cómo va el estado de tu solicitud

Primero deberás ingresar a www.afpintegra.pe y elegir la opción “Conoce el Estado de tu retiro de hasta 25%”.

Luego deberás acceder a tu cuenta ingresando tu DNI y contraseña.

Finalmente podrás conocer el estado de tu solicitud de retiro. Recuerda que podrás hacerle seguimiento al proceso después de 48 horas de haber ingresado la solicitud en la web de la Asociación de AFP.

