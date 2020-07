Durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus, los retos visuales se han vuelto más populares. Estos desafíos son una buena manera de poner a prueba nuestros sentidos y también paciencia. Hay retos complicadísimos como el que publicamos hace unos días donde debes hallar la palabra “BAR” en esta sopa de letras lo más rápido que puedas. Y ni qué decir del desafío que te presentamos acontinuación. ¿Eres capaz de superarlo?

Eso sí, es necesario señalarte que este reto está causando muchos dolores de cabeza por lo difícil que es. ¿De qué se trata? Pues, debes observar la imagen y encontrar a seis caballos que son distintos al resto.

IMAGEN COMPLETA

Fue a través de Facebook donde surgió este reto, alcanzando un gran número de respuestas desesperadas e ingeniosas de personas que aclamaban que era imposible de resolver ya que todos los caballos de la imagen se ven prácticamente iguales, pero no es así.

Si te estás rindiendo, sube el brillo al máximo de tu celular o cumputadora para que aprecies los detalles. Te ayudamos con una pista: La clave para resolver el desafío está en las patas de los animales.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí, no te preocupes. No eres el el único que no pudo superar el reto. Nosotros también tuvimos que mirar la respuesta, pues de verdad, estos caballos son muy buenos para esconderse.

Ahora que ya sabes dónde se encuentran los caballos, es tu oportunidad de retar a tus amigos y desafiarlos con este reto visual.

MÁS SOBRE RETOS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

El momento en el que la familia salva a los perros en el Huracán Hanna

El momento en el que la familia salva a los perros en el Huracán Hanna