¿Buscabas retos? Pues llegaste al lugar indicado. El último desafío visual de Facebook te pide hallar en 20 segundos, o menos, al lagarto que está escondido en la fotografía. La imagen ya es tendencia en Internet y son muy pocos los usuarios que han podido resolver este difícil reto viral .

Es poco imposible que logres ver al reptil al primer vistazo, pero no te preocupes pues aquí te mostraremos algunos consejos para que puedas acertar con tu respuesta en este reto viral . Para iniciar: aléjate un poco de tu celular o computadora, solo por unos pocos segundos. Ahora sí, relájate, concéntrate y utiliza al máximo tu capacidad visual.

IMAGEN COMPLETA

Mira cada detalle de la imagen de este desafío visual. Como podrás ver, este no es un reto viral muy fácil como los que seguro hay en Facebook. Pero tranquilo, confía en tus capacidades. ¿Quieres más tiempo? Está bien, no hay problema, pero trata de hallar al lagarto que está oculto en la fotografía en menos de 20 segundos. Si en algún momento te das vencido, abajo te dejamos la solución.

Aquí te dejamos la imagen completa. Observa detenidamente y responde correctamente dónde está el lagarto. | Foto: @Afro_Herper

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Te faltó tiempo? No te preocupes, no te sientas mal si no pudiste encontrar al lagarto escondido en al fotografía. Para lograrlo se necesita mucha paciencia y una extraordinaria agudeza visual. Sino pudiste cumplir con el reto viral , aquí te dejamos la ubicación exacta del leopardo.

Si no lograste encontrarlo, no te preocupes. Aquí te dejamos la solución de este reto viral. | Foto: @Afro_Herper

MÁS SOBRE RETOS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Toro es atacado por hombre y responde con cuernazo en nuevo viral en redes. (Twitter)