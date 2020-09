Prueba tus habilidades con este reto viral que ya es furor entre los internautas de las redes sociales. Te diremos cómo puedes encontrar el resultado de este difícil desafío visual de Facebook . ¿Estás listo? ¡Pues adelante! En las últimas horas el ilustrador Gergely Dudas ha difundido una de sus creaciones que se ha vuelto tendencia en la internet. La imagen se muestra como un reto en el que debes hallar al ejemplar hembra (el que no tiene cuernos) entre los venados machos, y que es casi imposible verlo a simple vista.

Es muy difícil que halles al animal en tu primer intento. Pero descuida, aquí te diremos algunos consejos para que logres acertar con tu respuesta en este reto viral . Para comenzar, aleja un poco la pantalla de tu celular o, en todo caso, retírate un poco de tu monitor. Ahora, relájate, presta atención y por último utiliza al máximo tu capacidad visual.

IMAGEN COMPLETA

Mira detalladamente la imagen del reto viral propuesto por Gergely Dudas. Tal y como pensaste, este desafío no es tan fácil. Pero, vamos, confía en ti y tu capacidad visual. ¿Necesitas más tiempo? Está bien, pero trata de hallar al venado hembra entre los ejemplares machos de esta ilustración en menos de 20 segundos. Si no logras encontrarlo, te dejamos abajo la solución.

Aquí te dejamos la imagen completa de este reto viral en la actualidad. ¿Logras ver al venado sin cuernos? Utiliza al máximo tu capacidad visual | Foto: dudolf.com

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Qué pasó? ¿Te quedó cortó el tiempo? Descuida, no se sientas mal si no lograste hallar al venado hembra, pues son muy pocas personas que lograron dar con la ubicación exacta del mamífero. Pues para encontrar la respuesta de este reto viral , se necesita bastante paciencia y una excelente capacidad visual. Si no pudiste cumplir el desafío visual , abajo te dejamos la solución.

Pues, si te diste por vencido aquí tienes la solución de este reto viral. El venado sin cuernos se encuentra en el medio de la ilustración. | Foto: dudolf.com

