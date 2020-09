Pon a prueba tus habilidades con este reto viral que es la sensación entre los internautas de las redes sociales. Te diremos cómo puedes dar con el resultado de este difícil desafío visual de Facebook . ¿Estás preparado? ¡Pues vamos! En las últimas horas una fotografía se ha difundido en la internet. La imagen se presenta cómo un reto, pues consiste en ubicar a un conejo que está escondido y que no se puede ver a simple vista.

Es poco probable que puedas ver al animal en tu primer tiempo. Pero tranquilo, aquí te mostraremos algunos consejos para que logres acertar con tu respuesta en este reto viral . Para empezar, aléjate un poco de tu monitor o la pantalla de tu móvil, solo por unos pocos segundos. Ahora sí, cálmate, concéntrate y por último utiliza al máximo tu capacidad visual.

IMAGEN COMPLETA

Observa detalladamente cada espacio de la imagen del desafío visual en la actualidad. Tal y como podrás ver, no es un reto tan simple como quizás pensaste. Pero descuida, confía en ti y tus capacidades. ¿Quieres más tiempo? Está bien, trata de encontrar al conejo oculto en la fotografía, pero esta vez hazlo en menos de 15 segundos. Si no logras conseguirlo, más abajo te mostraremos la solución.

Aquí te dejamos la imagen completa del reto viral en la actualidad. ¿Ya ubicaste al conejo? ¡Vamos, tú puedes!| Foto: Tere Juvillà / Josep Regí i Puig

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Se acabó el tiempo? Tranquilo, no se sientas mal si no lograste ubicar al conejo, pues son muy pocas personas las que lograron hallar al animal, pero para solucionar este reto viral se requiere mucha paciencia y una increíble agudeza visual. Si no lograste cumplir con el desafío, te dejamos la solución para que puedas difundirla entre tus contactos.

Bueno, si no lograste dar con el paradero del animal, aquí te dejamos la solución. El conejo está en lo más alto del pequeño monte.| Foto: Tere Juvillà / Josep Regí i Puig

