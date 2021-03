Este tipo de retos virales ponen a prueba tu percepción acerca de un objeto determinado. Ahora, la dificultad es que es una imagen al aire libre y no posee elementos de apoyo a su alrededor. No obstante, en esta ocasión tienes que encontrar el gato oculto en este paisaje que ya es tendencia en redes. Eso sí, no hay límite de tiempo para que evites un dolor de cabeza al encontrar la solución.

Josep Regí i Puig, vecino de Altet (Lleida), plantea en El Reto de los Lectores de La Vanguardia un nuevo juego visual que consiste en localizar a un ejemplar de milano que aparece en este campo de almendros. La solución no es nada fácil porque el animal puede estar en cualquier lugar recóndito de la imagen e incluso, ser del mismo color que los arbustos en este terral.

Las imágenes fueron tomadas en una era de una masía de Malgrat de Segarra, se trata de una entidad de población Cervecera, ubicada en la comarca leridana de la Segarra que está vinculada a la ganadería y a la agricultura. El pueblo se encuentra situado en la orilla derecha del río Sió, está conformado a partir de un pequeño grupo de casas coronadas por el castillo, del que se tiene referencia desde el año 1078.

IMAGEN COMPLETA

Este reto viral te hará pensar mucho más de lo que estás acostumbrado. La observación es parte del desafío porque será últil en esta ocasión aunque también debes de apelar a tu sentido común para resolverlo. La imagen es clara, pero el pájaro es la dificultad. Quizá necesites hacer zoom para hallar la respuesta o alejarte de la pantalla para tener mejor detalles.

La observación es parte del desafío porque será últil en esta ocasión aunque también debes de apelar a tu sentido común para resolverlo.

Como un día normal, aquel que caminamos por el campo sin importa que no haya nada a nuestro alrededor. Así se siente estar en un paisaje como el de la foto. Incluso, si estás ahí es dificil que puedas distinguir al gato a menos que realice su movimiento. Si bien puede parece que no hay nada, debes de observar bien la imagen para desafiar a tu observación. Sin más preámbulos, te la mostramos.

Si bien puede parece que no hay nada, debes de observar bien la imagen para desafiar a tu observación. Sin más preámbulos, te la mostramos.

SOLUCIÓN

El animal se puede ver pero en un plano general, muy de lejos. El autor decidió subir una imagen solo del gato, para que puedan mirarlo con detalle. Lo cierto, es que no muchos han podido encontrarlo, no es un reto para cualquiera. En caso de que lo hayas encontrado, ¡Felicitaciones! Tienes una concentración envidiable. Si no has podido lograrlo, no te preocupes, era un reto muy difícil.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tiktoker es viral por decorar sus uñas usando cáscaras de cebolla