Todo aquel usuario que se enrola en este desafío viral debe tener en cuenta algo: tienes que agudizar tu visión para dar con la respuesta. ¿Qué debo buscar? Cuatro trompos que no están en igual de condiciones que los demás.

Mira la imagen que te traemos a continuación. Es una imagen que viene dando la hora en redes sociales y que solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron encontrar la respuesta en el tiempo establecido. Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral son decenas de trompos.

Reto virales como el que presentamos en esta ocasión suelen jugar con la vista de aquellos que deciden enfrentarlo. Y es que es un poco complicado para todo responder con acierto. Encontrarás varios de los trompos de todas formas y solo debes poner atención a aquellos que en cualquier parte de su estructura tengan algo diferente.

Imagen viral

Adelante, busca esos cuatro trompos distintos en la imagen pero, eso sí, trata de hacerlo en menos de 20 segundos. Ahora, si no logras encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Mira la imagen viral y ubica los trompos distintos agudizando tu vista. (Televisa)

Como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? No te preocupes, tómate uno 10 segundos más, pero no abuses de ese tiempo límite.

Solución del reto

¿Tuviste problemas para encontrarlo? Imaginamos que si llegaste hasta este párrafo buscando la respuesta, es que el viral te superó. Pero no te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Recuerda que este es uno de los desafíos más complicados con lo que te vas a topar en los últimos días, aunque no es imposible de resolver. Te darás cuenta cuando veas la tercera imagen de nuestra galería y sepas que la respuesta.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

