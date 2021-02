Debido a que no nos relacionamos con gente como antaño, es importante identificarnos bien, para así comprender qué venimos haciendo correcto o no, aunque hay situaciones que se nos escapan y ahí entran a tallar los test virales. Una nueva prueba viral para estos tiempos de confinamiento aún por la agudeza de la pandemia del COVID-19.

Mira atentamente y rápido la siguiente imagen que, al parecer, está elaborada por dos elementos, de los cuales solo tienes que elegir uno, exactamente el que viste primero. Líneas abajo te dejaremos la descripción de lo que significa cada una de las figuras que componen este test psicológico.

Muchas veces, no reconocemos por qué no nos va bien en nuestras relaciones interpersonales, por lo que este test viral intenta brindarte una ayuda y solo debes ser sincero: ¿qué es lo que ves, un ave o un cocodrilo? No hagas trampa y solo así conocerás .

Imagen test viral

Mira la imagen, dinos qué ves primero y conocerás los secretos más ocultos de tu personalidad. (Foto: MDZ Online)

Respuesta test viral

Si lo primero que viste fue un ave, podrías ser una persona que se caracteriza por ser demasiado idealista. Sueñas en grande y esto te ha causado un problema: pocas veces has podido concretar todo lo que te propones debido a que no pones los pies sobre la tierra. Eres muy positivo y siempre estás buscando lo bueno en todo lo que te rodea. A diferencia de muchos, tiendes a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. No tienes dificultas para entablar conversaciones con desconocidos y haces amigos con suma facilidad. Rara vez pasas desapercibido en los lugares a los que asistes. Te cuesta tomar decisiones y terminas recurriendo a personas de tu confianza en busca de ayuda. Odias los conflictos y procuras llevarte bien con todos.

Si lo primero que viste fue unos cocodrilos, podrías ser una persona bastante conservadora. Antes de tomar cualquier decisión lo piensas muy bien. La impulsividad no es un rasgo que te caracteriza. Eres muy inconformista y te cuesta ver el lado bueno de las cosas. Tiendes a ser muy estructurado y cuando algo no ocurre como lo tenías planeado, te desestabilizas con facilidad. Los demás te ven como una persona muy fría; sin embargo, con tu círculo más íntimo eres muy expresivo. Tiendes a ser muy sobreprotector con los que más amas. Te cuesta perdonar cuando alguien te hace daño.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

