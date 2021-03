Desde hace varios meses, los usuarios han recurrido a los desafíos virales para entretenerse y repotenciar su capacidad cognitiva, siendo los acertijos visuales aquellos que se robaron toda la atención. Pues no queremos romper el patrón y hemos traído un ejemplar perfecto para ti en la actualidad. ¿Estás preparado? Vamos a ver en qué nivel estás.

Tenemos que ser sinceros contigo. Este desafío visual está catalogado para principiantes. Es decir, no es un reto experto en el que te tomas medio día para encontrar la respuesta, pero tampoco quiere decir que con un ojo encontrarás la respuesta. Lo que sí te decimos es que el tiempo es limitado, pues solo contarás con 10 segundos para responder acertadamente.

Imagen viral

Mira con paciencia la siguiente imagen. ¿Sabes diferenciar entre una abeja y un oso? Estamos seguros que sí, pero aquí te toparás con un úrsido que tiene complejo de abeja y se escondió entre ellas. Si eres minucioso, darás con este omnívoro más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate 10 segundos para hallarlo y luego reta a tus amigos.

El acertijo de las abejas para ubicar al oso que tiene complejo de insecto. (Mdzol)

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Tranquilo, no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Aquí se ubica el oso escondido con complejo de abeja del acertijo visual. (Mdzol)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

