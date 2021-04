Desde hace unos meses los acertijos virales se han convertido en tendencia en diferentes redes sociales. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de cibernautas se encuentran en la búsqueda de este tipo de desafíos para probar sus habilidades mentales. Ahora, te hemos traído un reto que solo 1 de cada 5 personas han podido resolver. ¿Quién es la madre del niño de la imagen?

Presta mucha atención a la escena y analízala. Solo deberás responder la siguiente pregunta: ¿Cuál de las dos mujeres es la madre del niño que aparece en la imagen? Recuerda que este reto es uno de los más virales actualmente en Internet, por lo que dar con el resultado no será tan fácil como parece.

Recuerda que el acertijo es uno de los más difíciles actualmente en Internet, por lo que deberás observar bien la imagen. Como podrás apreciar en la ilustración de abajo, existen dos pistas que te podrán ayudar a encontrar el resultado. Eso sí, no dejes que otros objetos desvíen tu atención, puesto que necesitará muchas habilidades interpretativas para dar con la respuesta correcta.

Imagen del reto

¿Quién de las dos mujeres es la madre del niño de la imagen de este acertijo viral? (Foto: iProfesional)

En Depor, te mencionamos que solo el 30% de personas han dado con la respuesta correcta; sin embargo, elegir a la mujer errónea también podría revelar detalles de la personalidad de quién lo mira. A continuación, te brindaremos la respuesta.

Solución del reto

Si has llegado hasta acá es que te mueres por saber la respuesta del acertijo viral. No te preocupes, puesto que te diremos todos los detalles. La mujer de la izquierda es la madre del niño de la imagen. Según el reto, si elegiste esta opción, significa que eres una persona que busca solucionar los problemas lo más rápido posible. Asimismo, eres muy positivo y crees que las peleas no solucionan nada.

Por otro lado, si elegiste a la mujer de la derecha, significa que eres una personas con ideas novedosas. Eso sí, esta no es la respuesta correcta del acertijo viral.

Para dar con la solución del reto, deberás fijarte en ciertos detalles de las dos mujeres. Como podrás observar en la imagen, la fémina de la izquierda, tiene ambas piernas inclinadas hacia el niño en señal de protección. El menor también juega frente a su madre, un clásica posición de los más pequeños al momento de realizar esta acción.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

