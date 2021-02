Hay remedios para el aburrimiento y entre ellos se encuentran los desafíos visuales. Muy entretenidos como pocos, muy retantes como muchos, pero tan estresantes como ningunos. Aquí te dejamos una prueba de ello: busca esa lechuza, pero solo hazlo en 20 segundos.

En las últimas semanas -o hasta meses-, los desafíos visuales nos han acompañado para menguar el pesar de una pandemia que confinó al mundo y no deja que muchos regresen a sus actividades habituales.

Este pequeño entretenimiento ha provocado que muchos de los usuarios en las redes sociales tengan no solo con qué divertirse y entretenerse, sino también reforzar sus habilidades cognitivas y trabajar la mente.

Imagen viral de hoy

Teniendo todo ello en cuenta, vamos a lo que nos importa. Este desafío nos muestra una imagen de noche, una composición donde un árbol es protagonista y esconde un búho o lechuza que no quiere que la encuentres. O al menos te la pondrá difícil. Tienes 20 segundos desde ya.

Encuentra la lechuza oculta en la imagen viral. (Difusión)

Recuerda que estos retos, que te trae Depor , son parte de una mochila de desafíos que vienen siendo tendencia en redes sociales y fueron publicados en los últimos días. Muchos de estas notas son virales en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, y responden a un complicado reto que trata de encontrar la lechuza en cuestión de segundos.

Solución del reto viral

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, no es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Así que si quieres conocer la respuesta, solo dirígete a la tercera imagen de nuestra galería principal, así podrás conocer su ubicación exacta.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

