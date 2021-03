Concéntrate, respira, mira cuantas veces necesites la imagen, y encuentra todos los polos cuello ‘V’ cuanto antes. Si buscas distraer tu mente de todo el estrés a causa del COVID-19, te encuentras listo en el lugar correcto. En la siguiente nota te traemos uno de los retos más difíciles de resolver en la actualidad. Pon a prueba tu visión y descubre si eres capaz de resolverlo en menos de 20 segundos.

En la actualidad, usuarios de Facebook en todo el mundo han tratado de probar su percepción y rapidez mental para resolver diferentes retos virales. Atrévete a resolver este desafío y pon a prueba tus capacidades visuales. Solo tienes que hallar las cuatro camisetas de cuello en ‘V’ que están ocultas en la imagen. Inténtalo y compártelo con tus amigos para que se distraigan durante estos tiempos difíciles.

¿No crees que sea fácil hallarlos? ¿Necesitas más de 20 segundos para encontrarlo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella más abajo.

IMAGEN COMPLETA

Ahora sí, a continuación, te dejamos la imagen completa para que pruebes tu habilidad visual. En la imagen se muestra a decenas de camisetas de distintos colores y cuellos redondos. Sin embargo, entre tantas piezas solo existen cuatro con la característica de cuello en ‘V’. Tienes que minucioso para poder encontrarlas. Toma nota de los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos.

Encuentra los 4 polos con cuello 'V' ocultos en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

Si ya pasaron los 20 segundos y todavía no encuentras las camisetas, no te sientas mal. Muchas personas requieren de más tiempo para poder resolverlo. Solo algunas personas pertenecen a este grupo de genios que logra encontrarlas a tiempo. Practica más y lo lograrán en un futuro. Más abajo te mostramos la solución para que puedas identificar la respuesta.

Solución: mira dónde se encontraban los 4 polos con cuello 'V' ocultos en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

La solución de este reto viral en Facebook es que las cuatro camisetas de cuello en ‘V’ están distribuidas en las esquinas de toda la imagen. Es muy probable que no lo hayas podido identificar porque todas las camisetas son muy similares, además de ser de distintos colores. Es indispensable poner una gran concentración que para poder resolver este divertido desafío.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

