Uno de cada cien puede hallar la respuesta de este reto más viral en estos tiempos de pandemia. ¿Te sumas ahora mismo al reto? Encontrar las nueve diferencias entre dos imágenes nunca fue tan complicado en la actualidad. Este reto viral que es sensación entre los usuarios de redes sociales para hallar lo que difiere en estas dos imágenes que remiten a la misma pecera. Trabaja tu mente con este reto visual y demuestra que puedes ganarle a varios compañeros.

Imagen A

A continuación, te mostramos la primera imagen que deberás reconocer muy bien y estudiar cada aspecto de ella para que, al ver la siguiente imagen, puedas encontrar las nueve diferencias entre ellas.

Esta es la primera imagen de la pecera. Atención a los detalles. (Televisa)

Imagen B

Dicho eso, te presentamos la segunda imagen en la que, a simple vista, puedes ir identificando las diferencias con la anterior imagen. Recuerda que son nueve las diferencias con la primera imagen y NO todas están en la pecera. ¡Atentos!

Esta es la segunda imagen de la pecera. Atención a los detalles. (Televisa)

¿Lograste observarlos? ¿Encontraste alguno de los que te pedimos? De hecho que sí. Varios de ellos son más fáciles de encontrar y luego están los otros que conllevan un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Solución del reto viral

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Y si son más fáciles, mejor.

Las respuestas del reto viral de hallar las diferencias de la pecera. (Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

