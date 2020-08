¿A quién no le gustaría estar en algún momento de sus vidas dentro de un safari? Muchos dirán que sí. ¿Te imaginas verlo en vivo y en directo y no dentro de lo que se pensaría como su hábitat? Seguro que los conductores de este video viral de TikTok no se lo imaginaban y vivieron los momentos más tensos de sus vidas.

Conocemos al león como el ’Rey’ de la selva por su ferocidad, seres imponentes y completos salvajes cuando deben cuidar su espacio, a los suyos, pero poco se les ha visto en otros terrenos por decisión propia.

El usuario de TikTok, @emma.cxmpbell, subió unos clips del momento en que este león hace su aparición entre los coches, quizás, siendo más grande que los propios autos buscando entre ellos.

León persigue a dos leonas en atasco callejero y convierte calle en safari urbano. (TikTok)

¿Qué buscaba el león? Pues dos leonas que estaban ocultas en otra parte de la calle, pues segundos después se ve cómo hacen su aparición estás dos felinas y luego se corren del león. Al parecer, se alejaron de su territorio.

El león les mostró a los conductores y demás presentes que su chapa de ’rey de la selva’ y el ’mandamás’ no es por las puras, pues rápidamente tuvieron que obedecer quienes lo acompañaban.

El clip, que es la unión de dos video que subió la usuaria de TikTok, superó los 31 millones de visualizaciones y miles de comentarios con likes que lo han convertido en uno de los más vistos de las últimas semanas.

