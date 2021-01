Un nuevo reto viral está ganando más seguidores en las diferentes redes sociales. Este desafío se ha presentado como el más complicado para miles de internautas, pues ha sido casi imposible hallar el error que hay en la ilustración que te mostraremos líneas abajo. Trata de prestar atención y concéntrate al máximo.

El siguiente desafío visual no pudo ser resuelto por los usuarios de Facebook ya que, probablemente, el no observar los detalles ha provocado que la imagen viral no pueda ser resulta. Así que fíjate bien cada parte de la ilustración e incluso la distribución de alguna parte de la casa de campo.

IMAGEN COMPLETA

A continuación te mostramos la imagen viral. ¿Qué debes hacer? En esta ilustración hay un error que puede verse a simple vista, pero tienes que utilizar, además, tu razonamiento lógico pues la falla está en la construcción del inmueble. Solo tienes 20 segundos para poder resolver este reto viral.

¿Puedes identificar cuál es el error en esta ilustración? Este reto viral ha sido imposible de resolver. | Foto: Radio Mitre

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Viste el error? Pues tal y como te dijimos, tenías que fijarte en los detalles de la casa y usar tu razonamiento lógico. El error está en la ubicación de la chimenea, pues esta atraviesa justo donde está la ventana del dormitorio principal, lo cual no es usual al momento de construir una casa real.

Presta mucha atención. Tienes que fijarte en los detalles y usar tu razonamiento lógico. El error está en la ubicación de la chimenea. | Foto: Radio Mitre

