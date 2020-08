Muchos retos virales inundan las redes sociales en busca de perfeccionar tu percepción e intuición, además de hacer trabajar tu mente en estas épocas de confinamiento voluntario por la pandemia del COVID-19. Pero esta imagen que te traemos puede generarte más de un problema si no revisas con cautela.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente.

Ten presente que tu percepción te puede jugar una mala pasada, por lo que tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite.

Imagen del reto viral

Encuentra al sapo ‘camuflado’ entre las plantas de este jardín. (Difusión)

La solución no es tan complicada, como ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Para este tipo de retos, debes recordar que lo primero que debes hacer es ver los detalles de una imagen cuando se pide buscar algún animal en un hábitat natural. Revisa cuidadosamente la composición de la imagen buscando la forma de un sapo y lo encontrarás.

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

Solución del reto viral

Te damos una pista antes de las respuestas. Nuestro principal objetivo es que tú resuelvas sin ayuda este reto, por lo que solo dejaremos una pista: concéntrate en el centro de la imagen y lograrás hallas al escurridizo anfibio.

Si aún no logras encontrarlo en la imagen, aquí te presentamos la solución. Como te comentamos antes, el centro de la imagen presenta una protuberancia extraña donde resaltan una patas largas que claramente identifican al anfibio que estamos buscando.

Solución del reto vira "Encuentra al sapo" entre las plantas de este jardín. (Difusión)

