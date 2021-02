Busca los tres dragones escupiendo fuego en este desafío visual que viene causando sensación en los millones de usuarios de las redes sociales. Pero ojo, ten cuidado con lo que te encontrarás, porque este reto está dejando en evidencia a muchos.

Esta imagen viene dando la hora en redes sociales y es porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron encontrar la respuesta en el tiempo establecido. Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral son varios dragones, pero tres están escupiendo fuego.

Claro, estamos ante esos desafíos que presentan gráficos de todo tipo y te pide hallar lo destino. Claro, las diferencias son tan minúsculas que pasan desapercibidas y he ahí donde radica el reto. Es que no es nada fácil tratar de hallarlos si está perfectamente camuflados.

Imagen viral

Por supuesto, sigue avanzando, pero ojo. Busca esos tres dragones en la imagen pero, eso sí, trata de hacerlo en menos de 20 segundos. Bueno, usualmente brindamos ese límite de tiempo, pero ahora entendemos que es tan nivel experto que te quedará corto. Ahora, si no logras encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Encuentra a los tres dragones que escupen fuego a diferencia de los demás. (Televisa)

Como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? No te preocupes, tómate uno 10 segundos más, pero no abuses de ese tiempo límite.

Solución del reto

¿Tuviste problemas para encontrarlo? Imaginamos que si llegaste hasta este párrafo buscando la respuesta, es que el viral te superó. Pero no te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Aquí se hallan los tres dragones que escupen fuego a diferencia de los demás. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

