En la actualidad, los retos virales son la sensación de las redes sociales. Están los de fácil solución hasta los más complicados de hallar la respuesta. A continuación, te traemos un reto viral que consiste en encontrar las cuatro tachuelas doradas en la imagen de decenas de pasadores de colores, uno de los más complicados que puedas enfrentar.

¿Sabes en qué consiste un reto viral? Estos desafíos son la moda en redes sociales, pues consisten en encontrar la solución que te piden en el menor tiempo posible, combinando estrategias y tu percepción, poniendo a trabajar tu mente al límite.

Imagen del reto viral

¿Estás preparado para ver el próximo reto sensación en redes sociales? Este consiste en hallar estas cuatro tachuelas doradas entre los centenares de pasadores de colores que hay en la imagen.

Sin más, te mostramos la imagen que viene siendo viral en redes sociales de encontrar las cuatro tachuelas doradas, para lo que tendrás que encontrar la gran diferencia entre una tachuela (un extremo redondo) y un pasador (una forma alargada de plástico).

Halla en esta imagen las cuatro tachuelas doradas en entre los pasadores de colores. (Televisa)

¿Lograste observarlos? ¿Encontraste uno de los que te pedimos? De hecho que sí. Uno de ellos es el más fácil de encontrar y luego están los otros tres que conllevan un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Para darte un pequeño empujón, te daremos una pequeña pista: este tipo de retos virales es más sencillo cuando se realiza una simple división de cuartos en la imagen, pues así puedes observar a detalle cada parte de la foto por separado. Ahí comenzarás a hallar todas las tachuelas que te pedimos.

Solución del reto viral

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Esta es la solución de la búsqueda de cuatro tachuelas doradas en entre los pasadores de colores. (Televisa)

¿Te gustan los redes virales?

Analiza la siguiente imagen con mucha cautela y podrás observar decenas de lápices. Tu objetivo es encontrar a uno que está mordido, otro de dos puntas y unno más pequeño. ¿Cómo los hallas? Solo déjate guiar por la forma de las puntas y el cuerpo de los mismos utensilios. ¿Sigues creyendo que es fácil? Veamos.

Halla en esta imagen un lápiz mordido, uno de dos puntas y otro más pequeño. (Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos y revisa el siguiente LINK para encontrar la respuesta. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El ‘loop’ perfecto que se volvió tendencia en redes sociales. (TikTok)

El 'loop' perfecto que se volvió tendencia en redes sociales. (TikTok)