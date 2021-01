Vamos con un reto viral extremadamente complicado para empezar el 2021. Este tipo de desafíos visuales siguen siendo los preferidos de miles de internautas en redes sociales, pues no solo te entretienen sino también te ayudan a estimular tu mente y ejercitar tus habilidades. Este novedoso reto propone hallar los nueve números que están ocultos en la imagen.

A continuación te mostraremos una imagen, compuesta por decenas de objetos entre zapatos, pelotas, medias y hasta algunas frutas como uvas, manzanas, sin embargo en esta ilustración hay nueve números escondidos y que difícilmente puedas verlo a simple vista. ¿Qué tienes hacer? Encontrar cada uno de ellos y en un tiempo establecido. ¿Crees poder superar este desafío?

Imagen del reto viral

El ejercicio que vas a desarrollar te ayudará a activar un sensor en tu cerebro que es provocado por emociones como la de descubrir algo oculto. Presta atención a la imagen, pues entre tantos objetos están escritos los números del 1 al 9. Para completar el reto viral te daremos solo 30 segundos para realizarlo.

¿Logras ver los números escondidos en esta ilustración? |Foto: genial.guru

¿Pudiste encontrar todos los números? Pues te damos como pista que algunos están ubicados en los extremos de la imagen. ¿Los viste? Te daremos solo 15 segundos más para que puedas ubicar los nueve números escondidos en este complicado reto viral.

Solución

Si llegaste hasta aquí significa que no lograste hallar los nueves números ocultos. Pero no te preocupes que líneas abajo te dejaremos la ubicación exacta de cada número en la ilustración. Sin embargo, si pudiste encontrar la solución del reto viral no dudes en compartir y desafiar a tus contactos.

Aquí te dejamos la solución de este reto viral que es la sensación de las redes sociales. |Foto: genial.guru

