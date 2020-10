Pon a prueba tu capacidad visual con este reto viral que consiste en encontrar una mariposa, un murciélago y un pato, que están escondidos en el dibujo de una familia. A simple vista solo se aprecia a un perro, pero ese no es el único animal que hay en la ilustración. No lo pienses más y participa.

Si deseas salir airoso de esta prueba, te recomendamos que tomes unos segundos para descansar la vista. Luego, baja el brillo de la pantalla de tu computadora o celular. Recién entonces puedes proceder a resolver este desafío, que fue compartido en Twitter por el usuario David Vásquez (@DavidVe97), exactamente el 12 de mayo del presente año.

IMAGEN COMPLETA

Halla en el menor tiempo posible a la mariposa, el murciélago y al pato en la ilustración. (Foto: @DavidVe97 / Twitter)

La clave para superar el reto viral es prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración. No te dejes llevar por la primera impresión, procura observar desde todos los ángulos. En España, México y Estados Unidos, por citar algunos países, miles se han visto frustrados al no poder hallar a los tres animales. ¡Tú no te rindas!

¿Y, los encontraste? ¿Aún no? Ten paciencia y continúa observando. Lo que ocasionó que esta imagen se vuelva gane popularidad en Internet es que la mariposa, el pato y el murciélago, efectivamente están camuflados en la postal familiar.

¿Te cansaste y tiraste la toalla? Aquí te damos la solución: la silueta del pato está detrás de las patas del perro. Por su parte, la mariposa se camufla entre las hojas del árbol y el murciélago se ubica entre las raíces y el arbusto.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Son contadas las personas que encontraron a la mariposa, el murciélago y al pato. (Foto: @DavidVe97 / Twitter)

