A pesar que existen muchos desafíos en la actualidad, este reto viral se presenta muy particular y ha llamado la atención a millones de cibernautas. En la imagen que verás líneas abajo, se puede ver una composición de un granjero, pero su esposa está oculta. Entonces, la pregunta es muy simple: ¿puedes ver el rostro de la esposa del granjero? Esperamos tu respuesta.

Una vez más, la web de Depor se suma a la ola de retos o desafío visuales que dan la hora en redes sociales. Estas notas han generado no solo entusiasmo entre los usuarios por resolver dudas interactivas, sino para fortalecer muchas habilidades a través del entrenamiento de la mente.

¿Qué debo hacer con esta imagen? Sencillo, debes encontrar el rostro de la esposa del granjero. ¿Que no es sencillo? ¿Ya inspeccionaste la imagen completa para ver si puedes hallar esa solución en un dos por tres? Si eres un genio, pues no te resultará nada complicado resolverlo.

Imagen completa del viral

Antes de enseñarte la imagen completa, para que pongas a prueba tus capacidades visuales, te tenemos que decir que, como todo reto viral, solo cuentas con una cierta cantidad de tiempo para conseguir la respuesta correcta. Agudiza tu sentido visual, empareja cada conejo y así lograrás hallar la solución de este desafío visual solo para expertos. Bueno, sin más, solo tienes 20 segundos. Empieza.

Encuentra el rostro de la esposa del granjero en menos de 30 segundos. (Difusión)

Lo único que tienes que hacer es encontrar el rostro del granjero en la imagen, pero para conseguirlo te ponemos como tiempo límite solo 20 segundos. La imagen viral es una ilustración muy popular en las redes y se ha vuelto viral en países como México, Estados Unidos y España.

Pues el reto no era tan simple como seguro pensaste. Pero no te preocupes, confía en ti y tus capacidades. ¿Quieres más tiempo? Está bien, busca ese rostro, pero trata de hacerlo muy rápido. Ahora, si no conseguiste la respuesta correcta, te mostramos abajo la solución de este difícil desafío visual solo para conocedores.

Solución del reto

¿Cómo te fue? Si llegaste a este punto, ya transcurrió más de 20 segundos. ¿Te faltó más tiempo? Bueno, es normal ya que este reto viral requiere de mucha concentración y agudeza visual para lograr ser resuelto. Si no integras ese grupo de expertos que lograron hallar la solución, descuida, te dejamos la respuesta para que puedas compartirlo con tus contactos.

Relájate, no todos están tocados para soluciones rápida, mentes veloces y una percepción visual 10/10. Es así que llegamos a estos últimos párrafos y, al parecer, sigues sin encontrar la respuesta. Si no diste con la solución rápido, te la mostramos en la tercera imagen de nuestra galería principal.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

