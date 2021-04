¿Te gustan los desafíos? ¿Tienes ganas de participar en uno? En esta nota puedes hacerlo. El reto viral que te damos a conocer ahora es perfecto para que pongas a prueba tu visión, pues consiste en encontrar los botines en una ilustración. ¡No por nada es un éxito en Facebook y en otras redes sociales!

No debes preocuparte por el tiempo que te demores buscando, pues este desafío no tiene un límite. Solo asegúrate de prestar atención a todos los detalles de la imagen. Si lo haces, estamos seguros que acabarás cantando victoria.

Cabe recalcar que Noticieros Televisa se encargó de crear la mencionada ilustración para publicarla en su página web, exactamente el 25 de abril del presente año. En el poco tiempo que tiene circulando en Internet, ha sido capaz de llamar la atención.

Imagen del reto viral

El reto viral consiste en hallar los botines en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

A simple vista, da la impresión que en la ilustración hay solo zapatillas de distintos modelos, pero no es así. También hay botines. Para ser más exactos, hay 2. Si no pudiste encontrarlos, no desesperes, pues a continuación te indicaremos dónde están.

Aquí están los botines. (Foto: Noticieros Televisa)

En países como México, Estados Unidos y España, el reto viral es de los más comentados. Su alto nivel de dificultad lo volvió atractivo para miles de usuarios de Facebook y de otras redes sociales. ¿Qué nos dices tú? ¡Muy pronto te daremos a conocer otra prueba visual!

