La cuarenta y las medidas de distanciamiento social debido al nuevo COVID-19 pueden afectar a las personas emocionalmente. Por esta razón, los retos virales están siendo la nueva sensación en redes sociales. Este tipo de juegos ayudan a distraerse y liberar el estrés retenido en esta época. Por eso, te traemos uno de los desafíos más divertidos para que puedas resolver. ¿Estás listo?

En esta ocasión, te traemos uno de los desafíos que está siendo viral en los últimos días. Tanto en Facebook como en Twitter, la respuesta de este reto viral va creciendo. Miles de cibernautas ponen a prueba sus habilidades visuales pero muy pocos lo logran. ¿Te atreves a desafiar tu agudeza visual? Compártelo con tus amigos y sepan quienes pueden lograrlo o no.

¿En qué consiste el reto? Pues bien, se trata de encontrar la cara triste dentro de la imagen en menos de 10 segundos. Aunque parezca fácil de resolver, no te dejes engañar. Un detalle de la imagen es que esta cara triste se encuentra oculta entre varias caras felices con características similares. Descubre si puedes resolver este challenge. Ojo, no vale hacer trampa, ni recibir ayuda. Confía en tus habilidades, tú puedes.

IMAGEN COMPLETA

Como puedes ver en la imagen, el reto no es tan sencillo como creías. Sin embargo, sabemos que puedes poner todas tus capacidades en práctica. ¿Te queda corto el tiempo? No te rindas, busca la carita triste escondida entre todas las felices. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos dónde se encuentra la carita diferente.

Encuentra la casa triste oculta entre las otras en la siguiente imagen. (Foto: Facebook/Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿No pudiste lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. La mayoría de personas no logran superarlo en poco tiempo. Quizás dejaste pasar detalles que pueden pasar desapercibidos a simple vista. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba escondida la casa triste en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

Como podrás ver, en la cara triste se encuentra encerrada en un círculo blanco para que puedas identificarla. La razón de que no pudiste hallarla es que son muy similares entre todas. El detalle que podría ayudarte a identificarla es que las comisuras de la boca de la cara triste están señalando los dos puntos naranjas que se halla en la figura. Otra pista que también puedes emplear es que la boca triste está en dirección a la base marrón de la figura.

¿Te gustó el reto? ¿No fue tan difícil como creías? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

