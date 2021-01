Si decidiste quedarte en casa, tenemos la distracción perfecta para llamar tu atención y poner a prueba tu observación con este reto viral que ya es tendencia en redes sociales. El reto consta de hallar el único error en la presente imagen que, a simple vista, parece tener todo en su normalidad. Sin embargo, la falla es lo más inesperado.

Parece un día normal en el paisaje que nos muestra la imagen. Pero, como en todo reto viral de las redes sociales, hay un detalle que pasa desapercibido en primera instancia. Observer detenidamente te servirá como una ayuda para encontrar en el error que solo es visto por 1 de 5 personas que se atreven a resolver este desafio.

Si vez esta imagen por primera vez, te sorprenderá la ausencia de errores y quizá puedas concentrarte en otros aspectos. Es probable que no lo resuelvas solo e intentes llamar a alguien más para mostrarle este desafío que es viral en redes sociales. Eso sí, a pesar que encuentres otros detalles, no olvides que el objetivo principal es solo uno.

IMAGEN COMPLETA

Durante los últimos meses, los retos virales se popularizaron debido que son uno de los entretenimientos que todos pueden disfrutar y sin límite de tiempo. Por eso, el desafío visual del paisaje con una torre se convirtió en uno de los preferidos debido a que su complejidad hace que muy pocos puedan resolverlo.

Este reto es considerado en nivel superior al resto porque solo tienes que hallar un error. Sin embargo, no está a simple vista. La ilustración posee un paisaje llamativo que puede ser del agrado de cualquiera que se atreve a acercar esta imagen. Te recomendamos que lo resuelvas en el tiempo límite que es de 30 segundos.

Si aún no lo encuentras, no hay problemas. No eres el único que se queda pensado y no acierta al primer intento. Descuida, tienes 20 segundos más para hallar el error. Centra tu mirada en los objetos menos esperados y analiza detalles que van a hacer fluir tu imaginación. Eso sí, el reto también requiere ciertos conocimientos previos.

SOLUCIÓN

De esa manera, al interpretar lo observado se puede descubrir el aspecto erróneo. A diferencia de muchos juegos, este tipo de propuestas no tienen un límite de tiempo, de manera que se puede jugar hasta que la paciencia lo permita. Si se intentaron varias formas y aún así no se logró detectar el error, se dejará una imagen con la solución. En la misma se revela que si se compara la hora que marca el reloj del edificio con el cielo de la ciudad, es imposible que haya dado la puesta del sol.

Son pocas las personas que han logrado resolver este reto. Algunos creyeron necesario hacerle un zoom a la imagen para tener una mejor vista. Eso sí, las ubicaciones son parte de la estrategia para darle una mayor dificultad. Si llegaste a esta instancia es porque tenías mucha curiosidad de saber la respuesta.

